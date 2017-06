Javier Bardem, Penélope Cruz... El emotivo homenaje de la familia a la matriarca Pilar Bardem, de 78 años, fue sorprendida con una fiesta repleta de sorpresas

Una fiesta multitudinaria, lágrimas, emoción... y una única protagonista: Pilar Bardem. Más de 1.200 actores y artistas se reunieron en el Circo Price de Madrid para sorprender a la matriarca de la familia Bardem que cumple 15 años como presidenta de la Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión). Sus tres hijos, Carlos, Mónica y Javier estaban detrás de esta fiesta con la que se rindió tributo a un destacado nombre de la escena interpretativa de nuestro país.

Pilar Bardem pensaba que acudía a una celebración íntima, en compañía de sus amigos más cercanos. Todo muy lejos de la realidad, ya que nadie quiso perderse esta divertida tarde llena de sorpresas. Un emocionado Javier Bardem, que estaba acompañado de Penélope Cruz, ofreció unas preciosas palabras dedicadas a su madre. "Todos los que estamos aquí, hemos venido por y para ti. Porque te quieren, porque te queremos", aseguró. Por su parte, Penélope grabó un divertido mensaje para su suegra. “De tantos chistes que se escuchan sobre las suegras, a mí no me sirve ninguno. Pilar posee una de las cualidades que más admiro de las personas: la compasión por los demás”, dijo.

VER GALERÍA

La fiesta contaba con todos los ingrediente para que fuera un éxito y consiguiese emocionar a Pilar, que siguió las actuaciones muy atenta desde la primera fila, arropada por sus tres hijos. "¡Agárrate, que vienen curvas! ¡No sabes lo que te espera!", le advertía Ana Belén. Esta fue una de las encargadas de amenizar la velada junto a Víctor Manuel, Joan Manuel Serra y Miguel Ríos. Los artistas interpretaron once canciones de su espectáculo El gusto es nuestro, el momento álgido de esta actuación tuvo lugar cuando cantaron el mítico tema La puerta de Alcalá -con algunos cambios en la letra para homenajear a Pilar- y que puso en pie a muchos, entre ellos, Javier Bardem, Penélope Cruz y Carlos Bardem. Este último, le dedicaba unas tiernas palabras a su madre: "Eres mi novia, sigo enamorado de ti como el primer día. Te quiero, madre, amiga".

La nota de humor la puso la compañía teatral Tricicle que ofreció dos números que hicieron reír a carcajadas al público. Javier Bardem quiso sumarse al espectáculo como el cuarto miembro de la compañía. Con una nariz de payaso y un gorro de lana, participó en el sketch Soy un truhán. Asier Etxeandia fue otro de los encargados de subirse al escenario interpretando el clásico italiano Parole, parole y con Javier Bardem a los bongos. “Gracias por tu vida, Pilar”, afirmó Etxeandia.

VER GALERÍA

El momento mágico llegó cuando la homenajeada se subió al escenario y fue agasajada con un ramos de claveles rojos y una estatuilla, Corazón de Oro, creada por Ángel Aragonés. Muchos desconocen la pasión futbolera de Pilar Bardem, así que les habrá sorprendido que como último regalo recibiera las camisetas de Carles Puyol y Leo Messi firmadas por toda la plantilla. Muy agradecida, quiso señalar que no se tomaba este homenaje como "una despedida": “Estoy mala, pero me cuido y no quiero darle un disgusto a mis hijos muriéndome pronto. Sobre todo, porque he hecho una promesa, ¡quiero ver la Tercera República!”, bromeó.

El vestuario de Penélope Cruz en 'American Crime Story' confirma su increíble transformación

Penélope Cruz le manda un mensaje a Javier Bardem

Las palabras de Javier Bardem tras la sanción del Tribunal Supremo

Nadie quiso faltar a esta gran fiesta, entre ellos, Rossy de Palma, Luis Tosar, Juan Diego y Manuela Carmena. Algunos de los ausentes, enviaron mensajes grabados como Antonio Banderas, Pedro Almodóvar o Concha Velasco.