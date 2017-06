El momento con su hija India que Elsa Pataky nunca podrá olvidar La actriz ha publicado una tierna imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra su primer paseo en bici con la pequeña India, que ya tiene cinco años

Elsa Pataky y Chris Hemsworth están disfrutando al máximo de su vida en Byron Bay, la zona más oriental de Australia, donde la actriz ha encontrado la tranquilidad necesaria para formar una familia. “Me hace muy feliz ver cómo disfrutan mis hijos y lo libres que son aquí. Cuando me levanto y veo donde estoy, veo el mar… parece que estoy de vacaciones, pero pienso que es mi hogar y eso me hace todavía más feliz”, contó en la revista ¡HOLA!.

Y ha sido precisamente en Byron Bay donde Elsa ha vivido un momento que no podrá olvidar nunca, el primer paseo en bici con su hija India, que ya tiene cinco años. "¡Hay momentos que nunca se olvidan! Primer paseo en bici juntas", ha escrito la actriz junto a esta bonita foto.

La niña ha dado sus primeros pedales con la ayuda de ruedines y bajo la atenta mirada de su madre. Esta imagen demuestra que Elsa no mentía cuando aseguraba a ¡HOLA! que sus tres hijos eran como Cocodrilo Dundee y que en cuanto podían corrían "descalzos por la playa , el campo o entre caballos". Ahora también sabemos que India prescinde de sus zapatos hasta para montar en bici.

La actriz hace un balance increíble de su historia de amor con Chris, su marido desde 2010. “No puede ser mejor. Cada vez ganamos más con los años, porque te conoces más, estás más relajado y tienes más confianza”, reconoció en ¡HOLA!.

Cuando se conocieron, Elsa pensaba que su relación no iba a llegar a buen puerto. “Chris era más joven que yo, no sabía si quería tener una familia tan pronto… Me parecía que éramos un poco incompatibles, pero me ha demostrado que es un gran padre de familia”, manifestó. Y así es. El actor vive por y para sus tres hijos, India, Tristan y Sasha, y la actriz no puede estar más orgullosa. “Es muy bonito ver cómo disfruta con sus hijos y cómo sus hijos disfrutan con él".

Recientemente, los actores tuvieron que hacer frente a duros comentarios sobre su matrimonio. “No hay ninguna crisis entre nosotros. De hecho, estamos mejor que nunca y nuestro amor crece cada día”, señaló Elsa en ¡HOLA!. “La chica morena que aparece al lado de mi marido en Barcelona en las fotos que se han publicado es una de sus agentes. Estaba rodando un anuncio. ¿Es que Chris no va a poder rodearse nunca de ninguna mujer”, concluyó.