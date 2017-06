El último adiós al héroe español que perdió la vida mientras protegía a una mujer en los ataques de Londres

España se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Ignacio Echeverría, el banquero español que había sido reportado como desaparecido durante el atentado del fin de semana en Londres. Su historia dio la vuelta al mundo al saberse que la última vez que se le había visto fue cuando golpeó a uno de los terroristas con su patineta para proteger a una mujer. Desgraciadamente, Ignacio, de 39 años, no sobrevivió el ser apuñalado durante este ataque y su muerte fue confirmada a su familia por autoridades británicas tres días después de su desaparición.

Fue a través de Facebook, mismo medio que su familia había utilizado para difundir su desaparición, que su hermana dio a conocer la triste noticia. “Ignacio no sobrevivió el momento del atentado. Gracias a todos los que lo quisieron y cuidaron. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él. Gracias al personal administrativo y político español por su ayudar en hacer esto posible”, escribió su hermana Ana.

La avalancha de mensajes de apoyo para la familia y de homenaje a Ignacio no se hizo esperar. Incluso, la cuenta oficial de Twitter, de la Familia Real de España fue conducto de las condolencias de la Corona: “Nuestro pésame más sentido a la familia de Ignacio Echeverría, ejemplo de dignidad y heroísmo frente al terror criminal y cobarde”.

Sus hermanos, Enrique y Ana, se encuentran en Londres, en donde se hacen cargo de la autopsia y repatración del cuerpo de su hermano. Profundamente agradecidos por el apoyo de las autoridades de su país, los hermanos han pedido privacidad en estos duros momentos en el hospital británico en donde todavía se encuentran los restos.

Ignacio fue una de las ocho víctimas mortales del terrible ataque que tres terroristas perpetuaron en la zona cercana del London Bridge. Otro medio centenar de personas resultó herido durante este trágico día.