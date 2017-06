¡Blue Ivy es una estrella! La hija de Beyoncé, protagonista del baile de ballet de fin de curso

Solo tiene cinco años pero ya es una promesa del baile. Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay Z, hizo su actuación de ballet de fin de curso. Vestida con una falda tutu como el resto de sus compañeras, pero con una clara diferencia, ella no llevaba el moño típico de ballet, Blue Ivy quiso salir a bailar con el pelo suelto y se convirtió en la estrella de la actuación. En el centro del escenario demostró todo su desparpajo durante la coreografía en la que bailaron September, de Earth, Wind & Fire.

En un vídeo compartido por TMZ, la hija de Beyoncé demuestra haber heredado el talento artístico de sus padres. No se olvidó de ninguno de los pasos y a sus cinco años cualidades no le faltan sobre los escenarios. A juzgar por cada uno de sus movimientos no se ha perdido ni uno de las actuaciones de su célebra mamá con quien suele bailar en las redes sociales.

No es la primera vez que Blue Ivy se convierte en estrella del show. Durante la pasada entrega de los premios Grammy, la niña se unió al Carpool Karaoke de James Corden y subió a cantar Sweet Caroline junto a estrellas como John Legend, Jennifer López o Neil Diamond.

Y es que ella es la reina de la casa o al menos de momento hasta que nazcan sus hermanos mellizos. Beyoncé cuenta los días para volver a ser mamá y no quiere que la llegada de los bebés le haga sentirse desplazada a la protagonista de la casa. Conscientes de lo difícil que resulta para muchos niños adaptarse a esta nueva situación familiar, las estrellas de la música se han propuesto asegurarse de que la pequeña forme parte de todo el proceso y han decidido que esté presente incluso en el nacimiento de sus hermanos.