Este doctor 'bailarín' está conquistando las redes sociales con su técnica y encanto

Dicen por ahí que cuando uno ama lo que hace, no trabajará nunca y definitivamente no existe un mejor ejemplo para comprobar este refrán que el caso del Doctor Taylor. Gracias a un video que se ha vuelto viral, este simpático médico se ha convertido en toda una personalidad que ha conquistado a las redes sociales con su energía y su amor por la vida, demostrando que no existe un limite de edad para celebrar, compartir y disfrutar la pasión por tu profesión.

El video fue compartido en Facebook por Amanda Dublín, una de las enfermeras que trabaja mano a mano con el médico desde hace 5 años, y hasta hoy ha alcanzado más de 1 millón de reproducciones. En el, se puede ver al Doctor Taylor bailando -con un estilo envidiable- al ritmo de la música que sus asistentes pusieron para comenzar el día. El protagonista, que definitivamente lleva la danza en la sangre, realiza movimientos profesionales mientras la divertida camarógrafa y todos los presentes rompen en risas.

Junto a su publicación Amanda escribió: “El Doctor Taylor haciendo el “wobble” en la oficina, aún después de haber pasado toda la noche despierto trayendo bebés al mundo, él sabe como pasar un buen rato. ¡Amo trabajar para este hombre! No hay nadie como él #DancingDoctor”

Algunas pacientes reconocieron al doctor y no dudaron en comentar sus experiencias junto a él, la gran calidad de ser humano que es y el enorme trabajo que realiza como profesionista. Otras más reconocieron su amor por la vida y su actitud positiva ante cualquier situación. “Él vivirá muchos años con un espíritu tan positivo como ese. Es un hombre impresionante y el doctor que deseo traiga a mi bebé al mundo ¡Está lleno de vida!”, se lee en uno de los comentarios. “Estuvo despierto toda la noche atendiendo partos y aún así tiene la energía para sonreír y regalarle un baile a sus enfermeras. Simplemente admirable”, escribió otra usuaria.

Las personas que tienen el placer de trabajar con él, afirman que hace de cada día toda una aventura, logrando un ambiente tan agradable, que el trabajo, por más pesado que sea, se vuelve divertido. Sin duda este hombre ama lo que hace y tiene una actitud ante la vida de la que muchos deberíamos aprender – además de su maravillosa técnica de danza- ¿La mejor de las noticias?, este magnifico hombre está soltero y probablemente en busca de una pareja de baile con la que pueda seguir disfrutando de la vida, como sólo él sabe hacerlo.