Danny ‘Tree Man’ Jones, el hombre de 2 metros que está revolucionando las redes

Perfiles de fitness en Instagram hay muchos, pero pocos tan atractivos como el de Danny Jones de South California. El musculoso hombre se ha vuelto toda una sensación en las redes sociales, y no solo por su ejercitado cuerpo, sino porque mide 2.4 metros. Su gran altura y atlético físico le ha ganado el nombre de ‘Tree Man’ así como 669 mil seguidores en esta famosa red social. Pero, ¿qué ha hecho que todas se enamoren de Danny?

Todo comenzó cuando la usuaria de Twitter @vickto_willy compartió dos de las fotografías del perfil de Danny y escribió: “Esto no es un hombre, es un árbol”, haciendo referencia a la estatura del guapo chico. Por supuesto, las muchas y divertidas respuestas no se hicieron esperar con más de 25,000 retweets y 49,000 Me Gusta. Desde la suspicaz chica que escribió: “¿Puedo tener ese árbol en mi casa?”, hasta los muchos memes que hicieron referencia al comparativo que le ganó el título de Tree Man.

Como suele suceder en estos casos, no faltó quien se puso a investigar y esto es lo que se sabe de Danny. Es entrenador personal y antes de esto fue bombero…sí, hay fotografías en su perfil de Instagram. Al parecer, se encuentra en muchas situaciones divertidas por su estatura, como presume en redes, las puertas suelen ser muy pequeñas para él y los refrigeradores son cosa pequeña junta al atleta.

El guapo chico ha confesado que en un principio no entendía bien qué había pasado cuando despertó y tenía 8,000 seguidores nuevos. Lo más raro fue cuando comenzó a recibir mensajes con la referencia “Tree Man” y no fue sino hasta que alguien le envió un artículo de Buzzfeed contando la historia que entendió la razón de su popularidad.

Y tú, ¿ya lo sigues?

