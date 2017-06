La selfie de este papá con su hijo se ha vuelto viral y la razón te derretirá el corazón

Una selfie de Robert Selby y su hijo de tres años, Chace Elijah Selby, está conquistando a las redes sociales. Y es que la foto, publicada por el orgulloso papá, es adorable desde el ángulo que se vea, ya que no sólo muestra la gran relación que existe entre este par, sino que pretende crear consciencia sobre un tema en el que muchos padres se podrían sentir identificados.

Chace tiene un defecto cardiaco congénito llamado Tetralogía de Fallot (TOF), por lo que mantiene un peso muy bajo y necesita usar un tubo de alimentación para comer. En una muestra de solidaridad, su padre cortó uno de los viejos tubos de su hijo y lo pegó a su estómago, con la intención de tomar una fotografía de los dos y publicarlo en su cuenta de Instagram. Junto a la imagen el amoroso padre escribió lo siguiente:

“Mi campeón esta metiendo el estomago, e intenta mostrar sus abdominales como los de papá, pero lo único que se puede ver son sus pequeñas costillas. Corté y pegué uno de sus G-tubes en mi estomago para mostrarle mi apoyo y para crear consciencia. Mi hijo nació con un defecto cardiaco congénito llamado Tetralogy of Fallot y usa un tubo de alimentación (G-tube) para ayudarlo a mantener un peso debido, ya que no come tanto por vía oral desde que era un bebé. Mientras tenga vida, siempre apoyaré a mi hijo y él nunca tendrá que enfrentar esta batalla solo”.

Selby publica una foto similar cada año en sus redes sociales para mostrar el crecimiento de su hijo y "hasta dónde ha llegado en la vida", -Chace ha tenido dos cirugías de corazón abierto desde el nacimiento-. También invita a las personas a comentar y compartir para ayudar a crear consciencia sobre esta enfermedad cardíaca congénita. "Quiero mostrar lo lejos que ha llegado mi hijo y todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí", se lee en una de sus publicaciones. "Quiero que la gente tenga esperanza; no te rindas, sé fuerte, sigue luchando y todo estará bien".

Este maravilloso padre se ha esforzado por demostrarle a su hijo que es sólo un niño más y que por lo tanto no debe vivir con prohibiciones o barreras mentales que lo limiten. En uno de sus videos, Robert cuenta que los médicos le afirmaron que el pequeño no podría practicar ningún tipo de deporte, porque respirar bien le iba a ser difícil y en consecuencia su cuerpo no soportaría actividades fuertes. Selby en cambio, desafió las especulaciones de los doctores y enseñó a Chace a jugar y a ejercitarse sin ninguna limitante, y hasta hoy, el jovencito ha superado todas las expectativas.

Esta increíble historia se volvió viral y muchos padres, que se han identificado con Robert, lo animan a traves de comentarios positivos en los que celebran su valentía y su enorme amor. "¡Gracias por crear conciencia! ¡Amo esta foto! ¡Eres un papá increíble y tu hijo es hermoso! Mi hija de 21 meses también nació con CHD y tiene un conducto porque no puede comer por vía oral en este momento. ¡Dios lo bendiga! ", escribió una de las fieles seguidoras de este dúo dinámico. Además de seguir a la pareja en Instagram, también puedes ver actualizaciones del progreso de Chace en su canal de YouTube.