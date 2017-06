Así ha sido el emotivo encuentro de Ariana Grande con las víctimas de Manchester en el hospital Un padre de una de las pequeñas hospitalizadas ha asegurado que nunca había visto a su hija tan feliz

Este domingo Ariana Grande vivirá, sin duda, su concierto más emotivo. La cantante estadounidense, de 23 años, ha regresado a Manchester para reencontrarse con sus fans y homenajear a las víctimas del ataque terrorista que tuvo lugar el pasado 22 de mayo. Una de las primeras cosas que ha hecho nada más llegar a la ciudad ha sido visitar a los niños que continúan en el Hospital Infantil de Manchester.

Sonrisas, abrazos y muchas emoción.... las imágenes hablan por sí solas y revelan el entusiasmo con el que los niños han vivido esta visita. Ariana publicaba una imagen en las redes donde se encuentra en compañía de una de las víctimas que la mira sonriente en el hospital. La estrella estadounidense añadía el icono de un corazón. Esta visita ha sido una auténtica inyección de felicidad para los pequeños que se han mostrado totalmente ilusionados de ver a su ídolo.

El padre de una de las víctimas, Peter Mann, así lo confirmaba a través de su perfil de Facebook con un bonito mensaje. "Esto significa más para nosotros que todas las cosas increíbles que la gente ha hecho esta semana", escribía. También ha señalado que la niña ha sido operada dos veces, pero que jamás la ha visto tan feliz. "Incluso lloré de nuevo", añade. La estrella sorprendió a sus fans con diversos regalos. Su visita fue una revolución en el hospital donde se fotografió con el personal y firmó camisetas.

Este domingo se celebrará el concierto homenaje a las víctimas que tiene fines benéficos. "Seguiremos en honor de aquellos que se han ido, nuestros seres queridos, mis fans y todo aquel afectado por esta tragedia”, afirmaba la artista en una carta que dedicaba a sus seguidores. Será el concierto más importante de su carrera como artista en el que estará rodeada de algunos buenos amigos y compañeros de profesión, entre ellos, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus y Niall Horan. Todos los fondos irán destinados a la Fundación We Love Manchester, creada en colaboración con Cruz Roja para dar apoyo a los familiares de las víctimas.

La cantante explicó en la carta que anunciaba su regreso a la ciudad británica que no funcionaría movida por el miedo. "No dejaremos que el odio gane. No quiero continuar este año sin ver y apoyar a mis fans, igual que ellos lo han hecho en muchas ocasiones por mí. Nuestra respuesta a esta violencia es que debemos estar más cerca los unos de los otros, para ayudarnos, querernos, cantar más alto y vivir más generosamente de lo que ya habíamos vivido. Quiero devolver todo el cariño a la gente de Manchester”, recalcaba.