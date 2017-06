El conmovedor momento en el que esta mujer escuchó latir de nuevo el corazón de su hijo

Anna Ricks perdió a su hijo en un accidente automovilístico en septiembre del 2016, pero gracias a un programa de donación de órganos en el que él estaba inscrito, ahora puede escuchar latir su corazón nuevamente en el cuerpo de Greg Robbins, el hombre al que su hijo dio una segunda oportunidad, tras un fuerte ataque cardiaco.

La reacción de Anna al escuchar el corazón que alguna vez perteneció a su hijo es inigualable. En el video, se puede ver a la señora Ricks sentada en el comedor de una cocina al lado de Greg; ella usa un estetoscopio y se acerca a su pecho para escuchar los latidos. La madre, afligida, lo mira y le dedica una breve sonrisa antes de romper en llanto conmovida por la emoción del momento. Mientras ella aún solloza, Greg decide abrazarla y después de unos segundos le da las gracias.

Los comentarios positivos de los usuarios que han tenido la oportunidad de ver el video no se hicieron esperar y con mucho ánimo felicitaron a la madre por el coraje que mostró al conocer a Greg y por haber aceptado donar los órganos de su hijo. “Es simplemente hermoso, su hijo salvó a este hombre pero probablemente salvó a otros también. Por favor considere ser un donante de órganos”, se puede leer en uno de los comentarios.

En una entrevista al medio The Mirror, la esposa de Greg, Gwen, contó que en un inicio Anna no estaba dispuesta a donar los órganos de su hijo, sin embargo después de pensarlo unos minutos, cambió de opinión y accedió. “Si no hubiera cambiado su respuesta, probablemente mi esposo no estaría vivo hoy, porque en ese momento le quedaban sólo unas semanas de vida”, aseguró. “Greg Ricks y su madre Anna son mis héroes”.