Rooney Mara y Joaquin Phoenix hacen oficial su noviazgo

El Festival de Cannes ha sido el escenario idóneo para hacer oficial su noviazgo. Joaquin Phoenix y Rooney Mara son pareja. Los actores llegaron de la mano al Palacio de Festivales donde tuvo lugar la ceremonia de clausura de la 70ª edición del certamen, donde Phoenix se alzó con la Palma de Oro. Al conocerse ganador, el protagonista de You Were Never Really Here reaccionó con un gesto de sorpresa e incredulidad y precisamente dirigió todas sus miradas a Rooney Mara, que se sentaba a su lado, y con quien se fundió en un significativo abrazo al escuchar su nombre como premiado a mejor actor.

Fue una gala en las que se vivieron emociones y gestos que dejaron de manifiesto su historia de amor. Por si no hubieran sido suficientes las muestras de que son una pareja enamorada, salieron de la mano de la ceremonia y abandonaron el lugar en el mismo coche en medio de una nube de fotógrafos.

Fue a comienzos del mes de enero cuando ya dijimos que el corazón de Rooney Mara podría tener nuevo dueño. La actriz y su compañero de reparto Joaquin Phoenix podrían haberse enamorado durante el rodaje de su película María Magdalena. Así lo contaba una fuente cercana a Page Six que aseguraba que la pareja no estuvo presente en los Globo de Oro porque se marcharon juntos de "escapada al desierto". Mara, actriz en la película Lion, nominada a cuatro galardones, fue la gran ausente en esta gala en la que sí estuvieron sus compañeros Nicole Kidman, Dev Patel y Sunny Pawar.

Según señaló la fuente citada, la pareja se hizo inseparable desde que se enamoraran en el set a finales de 2016. La película fue rodada en Italia y durante los descansos de la grabación se les podía ver siempre juntos. El representante del actor negó tales afirmaciones manifestando que “ellos son simplemente buenos amigos" y que "habían trabajado juntos ya en el filme Her en 2013, y María Magdalena", pero su paso por el Festival de Cannes ha venido a confirmar lo que desde hace meses se venía especulando. Rooney y Phoenix están enamorados y acaban de rodar juntos también el próximo filme de Gus Vas Sant, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, que se estrenará el próximo año.