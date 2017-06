Como no pudo llegar a su graduación, en el metro le organizaron su propia fiesta

Un terrible congestionamiento en el metro de Nueva York hizo que un joven no pudiera llegar a su ceremonia de graduación. Enfundado ya en toga y birrete, el chico se veía desanimado y un tanto decepcionado de perderse un momento tan especial. Al verlo, el resto de los pasajeros decidieron hacer algo por él, organizar su propia ceremonia en pleno vagón del metro. Música, un título –digital- y muchos camarógrafos hicieron de este viaje uno único.

Fue una de las pasajeras la que compartió este momento a través de su cuenta de Facebook. “Pobre chico, no pudo llegar a su graduación por el retraso del metro esta mañana…así que le organizamos una graduación en el tren”, escribió Nadiya Afzal.

El video no puede ser mejor, al ritmo de Good Ridance (Time of Your Life) de Green Day en las bocinas de uno de los usuarios, el chico pudo recibir un título digital de las manos de un amigo. El graduado es Jerich Marco Alcantara, quien en definitiva, nunca olvidará su diferente graduación.

“Estaba camino a la ceremonia a las 9:15, pero el retraso terminó tomando tres horas”, explicó el chico a Select All. “No es que haya sido una idea, pero algo que simplemente paso. Todos estaban poniéndose tensos e impacientes así que pensé que para aligerar el ambiente les agradecería a todos por venir. Eso derivó en los aplausos y lo demás simplemente pasó”.

Aunque Jerich sí se perdió la ceremonia en Hunter-Bellevue, por lo menos tuvo con él a sus amigos y familiares para acompañarlo en su propia celebración en el metro.