Stella del Carmen se adelanta al verano con un espectacular posado en bikini La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith está disfrutando de unas agradables vacaciones en Italia

Stella del Carmen se ha adelantado al verano con este espectacular posado en biquini. A sus 20 años, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith presume de figura mientras toma el sol tras un refrescante baño. La imagen, que hasta el momento lleva 3.862 ‘me gusta’ y más de cien comentarios, ha sido tomada en Florencia, ciudad en la que podría estar disfrutando de unas agradables vacaciones.

Stella estudia en la Universidad del Sur de California, tras decidir que quería vivir con Melanie en Los Ángeles. Antes de poner rumbo a Italia, madre e hija salieron de compras por Melrose Place, unas imágenes que confirman lo unidas que están. También adora a su padre y siempre que puede se escapa a Londres para estar con él.

A pesar de su divorcio, Antonio y Melanie mantienen una relación estupenda. “Tengo la fortuna de mantener una fantástica relación con mi exmujer. Es algo muy importante para mí, porque no quiero negar o ignorar veinte años de mi vida. Me niego a meterlos en un agujero y enterrarlos. Si llego a ser centenario, será un quinto de mi vida. No, no lo voy a hacer”, declaró el actor. "A Melanie la he querido, la quiero y la querré siempre sea cual sea nuestro estatus. Tengo contacto con ella de un modo natural. Tenemos una familia juntos, no solo nos une nuestra hija biológica, Stella, sino también Dakota, Alexander y Jesse", añadió.

Fue en julio de 2015 cuando firmaron los documentos del divorcio, oficializando la ruptura y poniendo punto y final a su matrimonio (habían anunciado su separación en junio de 2014). Una unión que comenzó como no podía ser menos en el cine, en el rodaje de Two Much, y duró casi 20 años (se casaron en 1996, apenas un año después de conocerse).

Ahora, la expareja ha rehecho su vida por separado. El actor sale con Nicole Kimpel y está concentrado en sus estudios de diseño, además de su trabajo en el cine. Melanie, por su parte, está centrada en sus hijos y reconoce que desde que se separó no ha vuelto a enamorarse. "Soy tímida con los hombres ahora, muy reticente. No he conocido a nadie en los casi dos años que llevamos divorciados", contó a la revista Porter.