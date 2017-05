A sus casi 50 años luce tan joven que la confunden con la novia de su hijo

Con una piel radiante, un cuerpo de envidia y sin una sola arruga que salte a la vista, Liu Yelin, originaria de China, ha sorprendido a las redes sociales con sus impactantes fotografías. Demostrando a sus casi 50 años, que una buena alimentación y una rutina de ejercicio constante, son en realidad el único secreto de la tan anhelada fuente de la juventud.

“La gente suele sorprenderse cuando descubren que tengo casi 50 años”, le dijo Liu de 49 al medio MailOnline. Y es que esta guapa señora luce un aspecto tan juvenil, que pocas personas podrían adivinar su edad con sólo verla. Tanto así, que en diversas ocasiones la han llegado a confundir con la novia de su hijo que tiene 22 años.

Pero el caso de esta admirable mujer no es un milagro genético, ya que ella misma admite que no existe ningún tipo de atajo para alcanzar un físico como el suyo con el paso de los años. Una buena alimentación y la práctica diaria de ejercicio son el único "secreto" que existe para alcanzar la juventud eterna. Liu asegura que realiza un entrenamiemto de dos horas todos los días y su rutina incluye diferentes actividades como correr, nadar, el boxeo y levantamiento de pesas. Ella explica a través de sus posts de Instagram, la importancia de mezclar diferentes formas de ejercicio, y asegura que este tipo de rutinas ayudan a tonificar el músculo, mejorar el rendimiento físico y a demás ayudan a evitar el aburrimiento.

Y para aquellas que creen que ya es tarde para comenzar este maravilloso camino hacia la juventud eterna, están equivocadas, ya que Liu comenzó su estilo de vida fit cuando tenía 30 años. Antes de esto, ella asegura que ni siquiera sabía nadar y que el ejercicio y una correcta alimentación no eran parte fundamental de su vida. A pesar de esto, 20 años le han bastado para generar un cambio radical en su vida, que la han llevado no sólo a obtener una figura envidiable, si no a cumplir retos personales como nadar a lo largo del río Yangtse en China, el río Han en Hong Kong y su último y más grande logro, atravesar todo el estrecho de Malacca -12 kilómetros- en sólo 4 horas.

A través de sus redes sociales -donde tiene mas de 30 mil seguidores- Liu anima a otras mujeres a seguir su ejemplo, independientemente de lograr o no una figura delgada y tonificada, ya que para ella lo más importante recae en el beneficio para su salud y para su mente. "Quiero permanecer bella hasta los 80 años", dijo al Daily Mail. "Comparto mi historia porque quiero motivar a más mujeres a ejercitarse para que consigan un espíritu más bello y con más autoestima".

