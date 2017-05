Gerard Piqué rumbo a Estados Unidos ¿con sus hijos y al reencuentro de Shakira?

Shakira sorprendió el pasado fin de semana con un concierto inesperado en un bar Miami. La cantante colombiana, que está en la ciudad con motivo del lanzamiento de su nuevo disco El Dorado, no pudo estar presente por motivos laborales en la final de la Copa del Rey, donde el equipo de Gerard Piqué se hizo con el triunfo. Allí estaban los dos hijos del jugador, Milan, de cuatro años, y Sasha, de dos, quienes saltaton al césped para celebrar la victoria del Barça con su padre. Mientras todo el equipo blaugrana regresaba a Barcelona, Piqué, con permiso del club, se ausentaba. El domingo fue visto en Barajas con los dos niños posiblemente rumbo a Estados Unidos.

VER GALERÍA

El centrocampista se ha matriculado en el Harvard Business School para estudiar un curso que lleva por título "The Business of Entertainment, Media and Sports" y que se impartirá entre los días 31 de mayo y 3 de junio. Gerard confesó recientemente que quizás no pueda ver la final de la Champions entre el Real Madrid y la Juventus del próximo día 3 de junio porque está matriculado en un curso en Harvard, en el estado de Massachusetts, cerca de la ciudad de Boston. El central especificó que el citado máster es de ‘Business, Media, Sports and Entertainment', sobre el negocio del entretenimiento, los medios de comunicación y el deporte.

Es de suponer que el astro del balón se reencontarrá con Shakira, que continúa la promoción de su nuevo álbum, en EEUU que ya es número 1 en 34 países, tal y como aplaudía Piqué en sus redes sociales. La artista de Barranquilla presentó el pasado 25 de mayo en Miami su último disco. Allí quiso aclarar los últimas especulaciones sobre una posible boda y embarazo a la vista."Si me voy a casar, no me han invitado todavía”, dijo entre risas la cantante en referencia a las últimas declaraciones de su pareja que afirmaban que se casarían "en un futuro, seguro”. Al mismo tiempo quiso aclarar que no está esperando otro hijo: “¿Embarazada? No, no ¿por qué, se me ve algo? Cuando la gente dice ‘está embarazada’, digo ‘¡Ay, me deben ver algún tipo de barriguita sospechosa!’ Pero no, no estoy embarazada”. Unos rumores que podrían haber surgido en las redes sociales a raíz de que Gerard confesara que le gustaría tener una niña con la cantante colombiana.

VER GALERÍA

Tras su asistencia al curso en Estados Unidos, Gerard Piqué regresará de inmediato a Madrid, puesto que está convocado por Julen Lopetegui para formar parte de la selección española que el 7 de junio se enfrentará a Colombia en Murcia en un partido amistoso antes de concluir la temporada el 11 de junio, en Skopje, con el sexto partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia contra Macedonia.