Tienes que ver la reacción de este reportero cuando decidió transmitir desde un juego mecánico

Cientos de personas esperaron en fila para ser los primeros en subir a Guardians of the Galaxy: Mission Breakout!, la nueva atracción de Disney California Adventure basada en la saga de películas de Marvel. Pero los grandes afortunados fueron los reporteros, como nosotros, que pudimos subir antes que nadie. Aunque esto parecía un gran privilegio, para Cory James, de una estación local de ABC en Fresno, California, las cosas no salieron tan bien. El simpático reportero decidió hacer su segmento desde el juego sin saber que la atracción sería mucho más fuerte de lo que esperaba.

Sentado en su lugar y listo para su enlace, Cory nunca vio venir lo que seguiría. “Cory, parece que la estás pasando bien”, comienza su conexión al estudio, cuando se ve al reportero muy relajado diciendo que lo está pasando muy bien, tanto que hasta trae unos guantes de Groot, personaje de la película, que después se convertirían en su peor enemigo. En cuanto comienza el juego, que mide casi 56 metros y que tiene 6 combinaciones diferentes de caída libre, la cara de Cory lo dice todo.

Lo mejor es que como lleva los guantes, no se puede sostener y sufre cada caída sin ningún tipo de apoyo. Desde el estudio, los conductores no pueden evitar la risa y solo atinan a decir: “¿Estás bien Cory?”. El reportero no alcanza ni a contestar, pues mientras solo pregunta a uno de sus acompañantes: “¿Va a ir más rápido?”. En algún punto, desde el estudio llegan a pensar que se ha desmayado, pero el profesional Cory solo dice: “Esto no está bien, ¡no debimos hacerlo!”.

Tienes que ver este divertidísimo video que ha dado la vuelta al mundo. Y Cory…te entendemos, nosotros lo sufrimos cada segundo, ya que este juego es para los amantes de la adrenalina.