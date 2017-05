Estos policías cuidan el orden, tienen un gran sentido del humor y aman a los perritos… ¿Qué más quieres?

¿Imaginas cuánto estrés manejan los policías alrededor del mundo? ¡Debe ser muchísimo!, por eso no nos sorprende que el departamento de New South Wales en Australia utilice su cuenta de Facebook, no sólo para dar cuenta de su trabajo a la ciudadanía, sino para demostrar que hasta en una labor tan complicada, se puede tener buen humor.

La dependencia se ha convertido en todo un fenómeno viral pues, entre misiones, multas y detenciones, los oficiales dedican unos minutos para hacerse fotos graciosas, subir memes y posar de maneras distintas en su oficina. Lo curioso, es que muchas de esas imágenes van acompañadas de tiernos cachorros, lo que los ha hecho todavía más irresistibles para las redes sociales.

Entre fotos de caninos conduciendo con precaución, hasta los típicos memes que tú también compartirías, los elementos policiacos de este departamento han creado un sello propio y muchos de sus seguidores les agradecen, no sólo hacer bien su trabajo, sino el ponerle un poco de humor. Aunque no se sabe quién es el responsable de cada una de las ideas, probablemente se trate de un trabajo en equipo, pues todos ellos deben pasar muchas horas juntos.

Eso sí, en el catálogo fotográfico hay cientos de instantáneas que dejan ver lo dedicados que son para la labor que desempeñan, así como el cariño que le tienen a cuidar a sus vecinos y mantener la paz en su localidad que, aunque tranquila por naturaleza, siempre tiene uno que otro incidente que debe vigilar la ley y qué mejor que hacerlo con una sonrisa.

