Las sentidas reacciones al atentado en el concierto de Ariana Grande

Muchas son las personalidades que han querido mostrar su pésame por el atentado de Manchester, durante el concierto de la cantante Ariana Grande, que ha dejado por ahora 22 muertos y decenas de heridos. Todos han mostrado su solidaridad con las víctimas y sus familias, entre otros la Casa Real española ha enviado a través de Twitter un mensaje de Felipe VI: "No hay palabras para condenar a estos asesinos. El Estado de Derecho no se rendirá ante el terrorismo. España con Manchester y Reino Unido". Su primo, el príncipe Pablo de Grecia, también se ha sumado a las condolencias: “Mi corazón está con las familias del Manchester Arena. Nuestra democracia y libertad de pensamiento nunca vacilará o se debilitará, que Dios les bendiga”. Las Casas Reales de Bégica, Suecia yJordania han enviado el pésame a las familias de las vítimas y a los heridos de Manchester.

Los representantes del mundo del espectáculo se han mostrado muy afectados por lo ocurrido y han mostrado su apoyo a Ariana Grande, que ha suspendido por el momento su tour The Dangerous Woman ​​​​​​ ya que no se encuentra en condiciones de actuar. "Rota. Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento muchísimo. No tengo palabras”. Su amiga Miley Cyrus le mandaba todo su apoyo: "Me gustaría darle a mi amiga Ariana Grande un gran abrazo ahora... te quiero, te quiero, te quiero... siento mucho que tengas que ser parte de tan trágico evento. ¡Mis más sinceras condolencias a cualquiera afectado por este ataque horrible! Todo lo que puedo hacer es mandar mucha esperanza y paz. ¡Esto debe terminar! No más guerra... no más vidas inocentes arrebatadas”.

La cantante Nicki Minaj, que canta con Ariana Grande el hit Side to Side, también ha publicado en Twitter: “Mi corazón sufre por mi hermana, Ariana, y por cada familia afectada por este trágico evento en Reino Unido. Vidas inocentes perdidas. Siento mucho enterarme de esto”. El tuit de Katy Perry no se hizo esperar: “Rezando por todos los que han ido al show de Ariana Grande”. “Llorando imaginándome a los inocentes fans que han perdido la vida, rezando por todos” puso Demi Lovato. “Tengo el corazón roto por lo ocurrido en Manchester esta noche” escribió Harry Styles. “Mis pensamientos, oraciones y lágrimas por todos los afectados por la tragedia en Manchester. Os mando todo mi amor”, puso Taylor Swift. “Mis pensamientos y oraciones van para los afectados en Manchester”, escribió Selena Gomez. Su expareja, Justin Bieber, rezaba por Manchester y Bruno Mars publicaba estas sentidas palabras: "No tengo palabras para describir como me siento por lo ocurrido en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos puede ser tan cruel".

Las exSpice Girls Geri Haliwell y Emma Bunton todavía no pueden creerlo. Ante el caos experimentado en las primeras horas a raíz del atentado, la exSpice rubia ha publicado una foto con los teléfonos de emergencia y las direcciones para contactar con los seres queridos.

Del mundo del cine han sido muchos en sumarse a los mensajes de condolencias. Adrien Brody, Reese Witherspoon, Brie Larson, Ariel Winter y Justin Timberlake, entre una inmurable lista de actores lamentan a tragedia. Entre los españoles destacan los mensajes de Antonio Banderas, Leonor Watling, Luis Merlo, Nieves Álvarez, Enrique Ponce, Jesús Vázquez, Aura Garrido, Sara Baras, Remedios Cervantes y Antonio Orozco, que muestran su condena a tan terrible barbarie. "Terrorífico lo ocurrido en Manchester y en un concierto con gente tan joven... DEP se le quitan a uno las ganas de hablar", ha expresado Orozco al que han seguido mensajes de solidaridad con las víctimas. "Consternado por las noticias del cruel atentado en # Manchester Todo mi cariño y solidaridad con las victimas y todo el pueblo británico", ha publicado Raphael.

Irene Villa, víctima de un atentado terrorista en 1991 España no ha podido evitar las lágrimas al enterarse de lo sucedido: "Terrorífica masacre en #Manchester 22 muertos y tantos heridos graves que quizás habrá más vidas truncadas 😭😭😭 qué locura el terrorismo 😭😭😭😭"