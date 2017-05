Esta mamá recibió un título honorario por acompañar a su hijo cuadripléjico a todas sus clases

Aunque la universidad suele ser la época de independencia de los padres, hay veces en las que las circunstancias son diferentes. Por dos años, Marty O’Connor asistió a la Agyros School of Business and Economics de la Universidad de Chapman para sus estudios de posgrado. El chico de 29 años fue un alumno más, pero sus estudios le costaron un poco más de trabajo, ya que desde hace 5 años es cuadripléjico tras haber sufrido una fuerte caída. Marty no puede mover nada por debajo del cuello, pero eso no fue un impedimento para cumplir con su posgrado ya que tuvo un arma secreta, su mamá.

Judy no solo ayudaba con la silla de ruedas de su hijo, sino que era la encargada de tomar apuntes durante sus clases. “No voy a mentir. Disfruté cada minuto de esto”, ha confesado la maestra retirada en el blog de la universidad. Con los grandes esfuerzos de la señora en mente, la institución decidió que Judy también necesitaba ser reconocida.

El día de la graduación, cuando Judy acompañó a Marty al estrado a recibir su diploma, el maestro de ceremonias tomó la palabra. “La señora Judith O’Connor ha asistido a todas las clases de su hijo Marty. Ha tomado notas y ha trabajado con Marty durante su trayectoria académica”, en un momento por demás emotivo, anunció que la madre también recibiría un título honorario. Todo idea de un agradecido Marty.

La humilde mamá confiesa que todo ese esfuerzo fue solo por su hijo: “Como mamá, tú solo quieres ayudar a tus hijos a superar las cosas. Siempre creí en él. Sabía que él podía hacerlo y yo solo quería apoyarlo”. Así, Judy se convirtió en una de las estudiantes reconocidas en esta emotiva graduación.