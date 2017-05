Cuando la mascota de este profesor murió, sus alumnos decidieron reconfortarlo con un detalle inolvidable

Si tienes una mascota en casa, sabes que con el tiempo los animales se vuelven parte de la familia y son grandes compañeros de quien los cuida. Por eso, es entendible que cuando el profesor Pitch tuvo que despedirse para siempre de su conejillo de indias llamado Flash, no pudo ocultar su tristeza enfrente de sus alumnos, quienes le tienen un cariño muy especial.

Por esa razón, al enterarse de que su maestro de álgebra la estaba pasando muy mal tras la muerte de su pequeño y peludo amigo, la clase se puso de acuerdo para darle un regalo y así, hacerlo sentir un poco mejor. A través de un video compartido en Twitter por una de las adolescentes, Delilah Silva, es que el bonito momento le ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido ser retuiteado más de 4 mil veces.

“Él siempre luce feliz, todo el tiempo y, si tienes una mascota, sabes lo duro que es perderla y él se veía realmente triste por ello”, contó la chica a Buzzfeed luego de que su clip se hiciera viral. Y es que, en las imágenes, podemos ver el gran cariño que le tienen estos chicos a su profesor, a quien le piden que se volteé hacia la pared hasta que abren la jaula en la que está un nuevo conejillo de indias esperando conocer a su dueño.

La reacción del señor Pitch es tan conmovedora, que incluso algunos de los chicos lloran un poco al verlo tan emocionado y al borde de las lágrimas. Sin palabras, el docente toma a su amiguito entre las manos y lo ve con gran ilusión, mientras les dice a sus alumnos que lo van a hacer llorar con el regalo. “Siempre se sale de su papel y hace cosas por mí, lo único que podía hacer era algo bueno por él”, contó la alumna, quien definitivamente logró devolverle la sonrisa a su maestro.

Our teachers guinea pig died last week so 4 of us decided to pitch in and buy him a new one and his reaction was so heart touching 😢❤️ pic.twitter.com/XtVwxNbILk