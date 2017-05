'¿Qué tienes en el rostro?' La divertida respuesta de esta niña te hará desear tener su autoestima

Khloe Dinsmore es una niña de 6 años que le está demostrando a las redes sociales que no existe una edad mínima para portar una enorme seguridad. Y es que, en un video publicado por su hermano mayor, Kyle Dinsmore, se puede ver a la pequeña responder de la manera más sabia y atinada a una ligera broma que él hace en referencia al maquillaje que ella lleva puesto. El divertido video ha sido compartido en Twitter más de 35 mil veces y hasta hoy cuenta con más de 50 mil likes.

En el clip se puede ver a Khloe caminando hacía Kyle y su mamá usando un poco de sombra y labial en el rostro. A sabiendas de la desinhibida personalidad de su hermana, y las respuestas tan atinadas que siempre tiene para él, el joven de 18 años decide jugarle una pequeña broma acerca de su maquillaje y graba el momento para captar la que él sabía, sería una respuesta legendaria.

"¿Khloe, qué tienes en el rostro?", pregunta el hermano mayor en tono burlón refiriéndose al maquilaje que Khloe está usando. La pequeña para y voltea a ver a Kyle con una expresión de incredulidad y responde sin titubear a la pregunta: "Um, ¿belleza?", dice sumamente confiada mientras la cámara hace un zoom a su rostro.

Tras esta magnifica respuesta, Kyle y su mamá guardan un breve silencio para finalmente romper en risas ante la seguridad y la astucia de la pequeña. "Deseo que todos logren tener el mismo autoestima que tiene mi hermana de 6 años", escribió el joven junto a su publicación original en Twitter.

Si se da un breve recorrido por el perfil de Kyle es fácil descubrir la gran relación que mantienen él y su hermana, ya que constantemente publica fotos o videos de su "persona favorita", donde la muestra haciendo nuevos trucos que él le enseñó o improvisando ocurrencias que su enorme personalidad le permiten hacer. "Honestamente esto es algo que ocurre todos los días", declaró Dinsmore durante una entrevista con Buzzfeed. "Ella tiene un carácter enorme y es muy ocurrente, así que no me sorprendió cuando me respondió de esa manera", contestó al medio cuando le preguntaron sobre la personalidad de la brillante jovencita.

El video le ha generado a Khloe un sinfín de fanáticos que aplauden y comparten su confianza y autoestima, y ha recibido miles de halagos motivándola a seguir por la vida con esa actitud que aseguran, la llevará lejos. "Cuando una niña de 6 años tiene más confianza que tú, no permitas que el mundo la corrompa, protégela, porque es muy poderosa", se puede leer en uno de los tantos comentarios debajo de la publicación.

Su hermano mayor asegura que gran parte de la personalidad de Khloe tiene que ver con la cercanía que mantiene con ella. "Estoy con ella todos los días, siempre que llego a casa lo primero que hago es preguntar dónde está" dijo a Buzzfeed. "Ella es mi angelito".

Si aún no has visto el video, te lo compartimos para que aprendas un poco de la matadora personalidad de esta futura estrella.

I hope everyone can have the same confidence in themselves as my 6 year old sister 😂😭 pic.twitter.com/4khv9OoyFZ