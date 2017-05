Mark Zuckerberg comparte el video de cuando fue aceptado en Harvard

Hoy está convertido en uno de los emprendedores más famosos del planeta. Su popularidad es tal que se sospecha podría estar interesado en la presidencia de Estados Unidos. Pero el camino de Mark Zuckerberg comenzó cuando era solamente un chico fanático de las computadoras. A pesar de su enorme éxito, nunca se graduó de la universidad de Harvard, por lo que a punto de regresar por su título ha decidido compartir un video de cuando fue aceptado en la famosa institución.

“Mi papá tomó este video cuando fui aceptado en Harvard. La próxima semana voy a regresar a la graduación para recibir mi título”, escribió Zuckerberg junto al video. Al parecer, el video es del 2001, un año antes de que asistiera a esta universidad, cuando se ve a un jovencísimo Mark en su cuarto. “Me reportan que hay un mail de Harvard, ¿estoy en lo correcto?”, se oye decir al papá.

El adolescente no deja de escribir, cuando se escucha aquella alarma de antaño con la llegada de un mail. Lo lee y aunque el papá trata de grabar el mensaje, no lo logra. “Me aceptaron”, dice sin mucho entusiasmo el chico, pero su papá no reacciona igual. “¿Es en serio?”, el clip se va a negros con el movimiento del papá, quien parece estar abrazando a Mark.

“Estamos ahora con el uno de los nuevos miembros de la clase del 2006 de Harvard y su perro. ¿Niño nos puedes leer la carta?”, continúa el divertido papá. Lo que nunca imaginaría, Edward Zuckerberg, es que su hijo emprendería un proyecto tan grande que decidió dejar la universidad para dedicarse a él, Facebook. Más de doce años después de dejar la institución, regresará a dar el mensaje de graduación y recibirá un título honorario.