Este chico repartió abrazos a perritos callejeros y sus reacciones son hermosas

Seguramente has escuchado de los enormes beneficios que tiene un abrazo pues, además de calmar el estrés, libera endorfinas y reduce la presión arterial pero, ¿te has imaginado lo que puede hacer en un animalito el demostrarle cariño de esta forma? Hence, un chico de Tailandia, decidió repartir abrazos a los perros callejeros de su barrio y así, demostrarles que alguien se interesa por ellos.

A pesar de que algunos expertos aseguran que a los caninos no les gusta que los rodees con tus brazos, pues se sienten amenazados, parece que todo depende de cómo lo hagas, pues en el video que el joven compartió en Youtube se puede ver cómo, después de ganarse su confianza, cada uno de los perritos se dejó apapachar por él. Incluso, hay un par que lo están disfrutando tanto, que no quieren que se vaya.

La idea de crear el clip fue recordarle a la gente que estos animales no tienen quién les demuestre amor y ellos, al igual que las personas, necesitan sentirse queridos. Además, Hence también está buscando reunir fondos para construir un refugio en el que puedan vivir y a través del cual, tal vez, puedan encontrar un hogar en el que reciban cariños todo el tiempo.

Aunque el tailandés publicó el video en diciembre del año pasado, es hasta ahora que algunos medios lo han comenzado a retomar y poco a poco le han ayudado a sumar más de 2 millones de reproducciones, impulsando su causa. Además, le ha recordado a mucha gente que, aunque no puedan adoptar a los animales que viven en la calle, sí los pueden respetar.