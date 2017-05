Sí, este hombre quiere demandar a una chica por usar su teléfono durante una cita

Hay gente que se toma las películas muy en serio, sobre todo cuando se trata de Guardians of the Galaxy Vol. 2, como Brandon Vezmar. El hombre de Texas ha compartido en Twitter una imagen en la que deja claro que quiere un reembolso por parte de la chica a la que invitó a una cita. Y es que la mujer cometió el error de pasar la cinta mandando mensajes en su celular, algo que no le cayó nada bien a Brandon.

El intercambio va así: “Tu comportamiento el sábado no solo fue grosero, sino que me costó dinero. Quiero que me reembolses los 17 dólares del boleto de la película y los 4 dólares de la pizza. ¿Lo vas a hacer o tengo que levantar una demanda para pedir el dinero? Puedo solicitar la demanda en línea desde mi computadora y estoy dispuesto a hacerlo. Tu comportamiento estuvo totalmente fuera de lugar y no tengo problema en llevarte a juicio por eso”.

La chica, de la que se desconoce el nombre, respondió: “¿Es en serio? Mi amiga me necesitaba en ese momento y dijiste que mi teléfono te estaba molestando y me hiciste sentir muy incómoda. No puedo creer que llegaras a llevarlo a la corte. Esto es una locura”.

Al parecer, los 21 dólares (alrededor de $420 pesos mexicanos) se han convertido en todo un problema. Medios locales aseguran que la chica quiere levantar una orden de restricción, pues Brandon intentó acercarse a su hermana menor para pedirle el dinero. Por su parte, Brandon ha continuado compartiendo su punto de opinión en Twitter y hay quien le muestra apoyo. Ya vez, y tú que creías que tu primera cita había sido la peor.