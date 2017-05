Lo único que quería Wanda, de 90 años, era tener amigas y ¡lo consiguió!

Marleen Brooks llegó un día a casa y encontró una nota de lo más conmovedora de una de sus vecinas, Wanda. La señora de 90 años se sentía sola y al pensar cómo podría comunicarse con el mundo exterior, decidió que una nota sería la manera perfecta. Totalmente emocionada por la carta, Marleen reunió a sus dos mejores amigas y juntas fueron a visitar a Wanda, a quien rápidamente adoptaron como una más en el grupo.

La nota que tanto conmovió a Marleen y a miles de usuarios en redes sociales decía: “¿Considerarías ser mi amiga? Tengo 90 años, vivo sola y todos mis amigos han fallecido. Estoy sola y asustada. Por favor, rezo por encontrar a alguien”. La breve carta hizo que Marleen no pudiera ignorar a su vecina y decidió que ella y sus amigas irían a visitarla con todo una buena dosis de cupcakes.

La chica compartió la historia con el presentador Frank Somerville, quien la publicó en Facebook. “Frank, ¡es una señora tan linda! Estaba fascinada de que la visitáramos”, contó la joven, “Wanda me dijo: ‘Espero que no hayas pensado que era una tonta por escribirte, pero tenía que hacer algo. Muchas gracias por venir. He vivido 50 años aquí y no conozco a ninguno de los vecinos’”.

Marleen le hizo la promesa a Wanda de que podía llamarlas cuando necesitara y de que irían a verla nuevamente. Según le contó Wanda, tiene muchos padecimientos, y aunque tuvo tres hijos, uno de ellos murió el año pasado de cáncer y los otros dos viven muy lejos. Afortunadamente, gracias a su nota ya no está sola y tiene una nueva amiga justo en la casa de al lado.