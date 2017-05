Nadie la había invitado al baile de graduación, pero su padre se convirtió en la mejor compañía de esa noche

Cuando la fecha del baile de graduación llegó y Mellat, de 17 años, no había recibido ninguna invitación, pensó que tendría que ir sola. Aunque eso no le molestaba mucho, la chica había soñado con llevar un corsage, detalle que por tradición, entrega el hombre y lucir perfecta en un vestido digno para la ocasión. Al contarle esto a sus padre, él decidió tomar cartas en el asunto y aceptó ser su pareja durante el especial evento.

Así, Mellat llegó al tradicional prom luciendo hermosa y con el hombre que más la ama sujetándola del brazo. Tras la increíble noche, la joven decidió compartir las fotos en Twitter, sin imaginarse que su historia se volvería viral. Mucha gente comenzó a enviarle mensajes preguntándose cómo es que siendo tan linda nadie la había invitado, mientras que otros aplaudieron la tierna acción de su papá.

“Realmente no esperaba que el post llamara tanto la atención, pero estaba en shock. Amo leer lo que la gente tiene que decir al respecto, he estado recibiendo mucho amor”, comentó Mellat a Teen Vogue luego de que sus fotos consiguieran más de mil retuits. En ellas, se ve que su papá disfrutó mucho de ver feliz a su pequeña, aunque eso sí, no estuvo a su lado en todo momento, pues la dejó disfrutar de baile al lado de sus amigos.

Para ella, lo importante es que la gente siga sus sueños y el suyo era verse increíble para una noche tan especial acompañada de alguien que valga la pena. Aunque no fue un chico que le gustara, sí fue un hombre que haría todo por ella. “Siempre le voy a agradecer a mi papá el haber hecho esto por mí”, agregó Mellat.