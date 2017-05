Piqué, el 'invitado favorito' de Shakira en su nuevo videoclip El jugador culé protagoniza el último vídeo de la artista colombiana

El nuevo éxito de Shakira, Me enamoré, es una sincera declaración de amor a su pareja, Gerard Piqué. Así que el videoclip de este tema no podía más que estar protagonizado por el jugador culé. Después de unas semanas de espera, ya podemos ver el resultado de este trabajo. La artista colombiana está acompañada de su chico que sale en diversos momentos del rodaje. Al final, ambos protagonizan un romántico beso.

La cantante ha sido la encargada de compartir su nuevo vídeo, que ya cuenta con más de 5 millones de visitas, y ha asegurado lo siguiente en las redes sociales: "Aquí está mi nuevo video 'Me Enamoré' con mi invitado favorito!". Asimismo ha compartido una divertida publicación en la que se ve al futbolista en un momento del rodaje y añade: "Esto es un buen marido".

Look what I do to my favorite cameraman! In 90 minutes ... / Miren lo que hago con mi cámara favorito! En 90 minutos ... Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 12 de May de 2017 a la(s) 11:11 PDT

El videoclip está rodado en Barcelona, ciudad donde Shakira reside desde hace seis años junto a su pareja e hijos, y en localizaciones de Cataluña como por ejemplo el municipio costero de Empuriabrava, Gerona. Allí la pareja protagoniza un salto en paracaídas.

VER GALERÍA

Con esta canción, Shakira hace un repaso al inicio de su romance. "Todos tenemos una historia que contar. Esta es la mía", aseguraba en una entrevista con Telemundo. "Me enamoré, lo vi solito y me lancé", afirma su estribillo y dedica varios piropos a su pareja: "Mira qué ojitos bonitos" o "me gusta esa barbita". La artista ha compartido algo tan personal como su historia de amor: "Nuestra historia fue muy divertida. Tomamos muchos riesgos y nos fuimos contra todos los obstáculos que podíamos tener en ese momento, y logramos formar la familia que tenemos hoy", señalaba. "Es un apoyo magnífico en mi vida y en mi carrera. Ya tenemos dos hijos, como pareja somos muy sólidos", añadía.

Here’s my new video for "Me Enamoré" with my favorite guest star! Aquí está mi nuevo video "Me Enamoré" con mi invitado favorito! (Link in bio / en la bio encontrarán el link). Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 12 de May de 2017 a la(s) 3:18 PDT

Shakira se pone romántica al hablar de su amor por Piqué

¡Yo no he sido! Shakira muestra la travesura de sus hijos y Piqué

El nuevo trabajo de la artista, El Dorado, saldrá a la venta el próximo 26 de mayo. Shakira ha confirmado que en la gira estará acompañada por sus dos hijos, Milan, de 4 años, y Sasha, de dos años. "Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira", confesó también a Telemundo. "Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos", dijo. "Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Wish me luck (Deséame suerte)", añadía.