Luis Fonsi y Justin Bieber, ¿enfrentados por 'Despacito'?

Sin palabras o, mejor dicho, sin menciones. Así ha comenzado una posible guerra entre Luis Fonsi y Justin Bieber. El remix de Despacito en el que Bieber se ha unido a Fonsi y a Daddy Yankee ha revolucionado el mundo de la música. El éxito, que ya acumula más de 150 millones de reproducciones, aporta un toque diferente al tema al coreado tema del puertorriqueño y le ha hecho situarse en el top 1 de la listas de éxitos latinos en Estados Unidos durante 14 semanas consecutivas.

Ante el brutal éxito, Luis Fonsi ha querido agradecer todo el apoyo mencionando a Daddy Yankee, pero omitiendo por completo a Justin Bieber. "¡14 semanas consecutivas en el número 1 de la lista de éxitos latinos y en el 3 de Hot 100! Una imagen muy bonita. Gracias chicos por el apoyo. Dímelo Daddy Yankee". Este ha sido el pequeño comentario que ha acompañado a la imagen y en el que no encontramos ninguna referencia al canadiense.

No mencionar a Bieber podría haber sido parte de una posible venganza. Al parecer, la guerra podría haber comenzado a raíz de este tuit del artista canadiense: “Despacito, número uno en todo el mundo ¡Gracias!”. En el mensaje no mencionaba en ningún momento al auténtico creador del tema, Luis Fonsi, que no ha tardado en tomarse la revancha obviándole, una decisión que ha sido aplaudida por sus seguidores.