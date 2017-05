La imagen más 'sexy' de Ágatha Ruiz de la Prada La diseñadora ha reaparecido así de estupenda en Nueva York

Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a sorprendernos al posar así de 'sexy' en la gala del Museo del Barrio de Nueva York. La diseñadora, visiblemente más delgada, eligió para la ocasión un original vestido de su última colección, que vimos sobre la pasarela de la Fashion Week Madrid. Ágatha estaba estupenda con un este diseño tan favorecedor que resaltaba su estupenda figura. Un 'look' que completó con unos zapatos en tonos coral y 'clutch' azul.

La nueva imagen de la diseñadora ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Pero ella insiste en que no ha pasado por el quirófano y que su cambio se debe a una pérdida de peso. "Lo que he hecho es adelgazar, un poco no, bastante", declaró recientemente.

El pasado mes de febrero, la diseñadora dejaba a muchos con la boca abierta al reaparecer públicamente después de su separación. Lo hacía en la fiesta de cumpleaños del que fuera embajador de Estados Unidos en Madrid, James Costos, y ya entonces se apreciaba su cambio físico.

Un cambio de imagen que se suma a una época de cambios importantes en su vida. A principios del mes de noviembre saltaba la noticia de su separación de Pedro J. Ramírez. Poco después conocíamos que el periodista tenía una nueva pareja, la abogada y activista pro Derechos Humanos Cruz Sánchez de Lara.

La diseñadora ha estado centrada en la expansión internacional de su firma y en los últimos meses se ha volcado en el trabajo. “En la época de mi madre, que no trabajaba, estas cosas eran durísimas, porque el disgusto duraba 30 años. Pero el trabajo me está ayudando muchísimo”, afirmó sobre su situación personal.