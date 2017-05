Este papá ha dado la lección más divertida a su hijo adolescente y él nunca volverá a distraerse en clase

Ser padre requiere de muchas cualidades y una de ellas tiene que ser la creatividad a la hora de dar lecciones a los hijos, sobre todo cuando están en una etapa complicada, como Bradley Howard que, a sus 17 años, disfruta más de hacerle bromas a sus compañeros, que prestar atención a la clase de física.

Su profesor, cansado de la actitud del chico, escribió una carta al padre de éste explicándole la situación y pidiéndole que interviniera. ¿Qué hizo el papá de Brad (que, por cierto, también se llama Bradley)? Se levantó temprano, se preparó para la escuela y acudió a clases junto con su hijo con la intención de sentarse a su lado todo el tiempo y asegurarse de que no se distrajera con nada.

Aunque el hombre reconoció que para él también fue incómodo estar entre tanto adolescente, sintió que fue una lección que Brad jamás olvidará. “Estaba un poco nervioso al estar entre todos ellos. No estaba preparado mentalmente para una situación así”, contó a Buzzfeed. Sin embargo, el chico también recibió su dosis de incomodidad, lo que lo obligó a aprender la lección.

¿Cómo nos enteramos de esta historia? Como buena hermana menor, Molli, la pequeña de la casa, compartió en Twitter la penosa experiencia de Brad y usó las fotos que su mamá le envió del momento. Por supuesto, ella no lo hizo con la intención de lanzar a la fama a su hermano, pero gracias a las dos imágenes que subió, la chica ha conseguido más de mil retuits, además de cientos de comentarios que aplauden la divertida lección que ha dado este papá al joven.

Eso sí, el hombre espera que esto haya sido cosa de una sola vez y que no tenga que volver a la escuela pues, después de todo, el chico tiene que aprender a prestar atención aun cuando papá no se encuentra cerca. “Rezo para que no vuelva a suceder”, bromeó Bradley sobre su vuelta a la escuela después de tantos años.