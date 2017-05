Penélope Cruz le manda un mensaje a Javier Bardem

Hace unos días, Javier Bardem volvió a convertirse en noticia a raíz de unas declaraciones que sorprendieron a muchos, ya que aseguraba que se pensó dos veces salir con la que ahora es su mujer, Penélope Cruz. El actor confiesa en las páginas del nuevo número de la revista GQ que la madrileña es muy pasional y que le imponía mucho, sin embargo, parece que todo fue una broma. Al menos eso es lo que ha dicho la propia Penélope: "Yo creo que hay que tener sentido del humor, porque imagínate que lo leyera y me lo tomara en serio. ¡Era una broma!".

La ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona se convirtió en el centro de todas las miradas en Madrid, hasta donde viajó para acudir a un evento como embajadora de la firma de bolsos y maletas Carpisa. Durante la fiesta, que se celebró en en la Embajada de Italia con motivo de la inauguración de las dos nuevas tiendas en la capital española, la actriz también fue preguntada por otro de los temas que han colocado a su marido en primera plana de la actualidad. “No hablo de ese asunto “, zanjó rotunda sobre los problemas fiscales que afectarían a Bardem.

El Tribunal Supremo le ha condenado a pagar 150.000 euros como consecuencia de dos supuestas infracciones en sus declaraciones de la Renta de los años 2006 y 2007, algo que el propio afectado aclaró a los pocos días con un comunicado enviado a los medios de comunicación, asegurando estar al día de sus obligaciones tributarias y dispuesto a seguir cumpliendo con ellas: “Las irregularidades se resolvieron hace años liquidando en su momento tanto las diferencias como las dos sanciones por la infracción leve, las cuales estimamos pertinente recurrir”.

Penélope Cruz, espectacular con un original y ajustado vestido blanco con detalles negros, ha terminado recientemente el rodaje de la película Escobar, largometraje que dirige el español Fernando León de Aranoa (Los lunes al sol) y que está basado en el libro de memorias de la periodista colombiana Virginia Vallejo, que mantuvo una relación amorosa con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar a mediados de los años noventa. Ambos, Vallejo y Escobar, serán interpretados por Penélope Cruz y Javier Bardem, pareja en la vida real y, de nuevo, en la gran pantalla -como ya hicieron en Jamón, Jamón, de Bigas Luna, y Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen-.

Ahora, los dos personajes a los que interpretan son, en palabras de la madrileña, "muy difíciles y muy intensos", pero trabajar junto a su marido ha sido otra "buena experiencia", en la que ha intentado "dar el máximo", como en "todos los rodajes". “No tenemos una fecha cerrada para el estreno, pero creo que será a final de año. Ya he visto un primer montaje y creo que va a estar muy bien la película porque refleja realmente el horror del mundo del narcotráfico”, opina Penélope, para quien trabajar en la cinta ha sido positivo a pesar de que “hay escenas muy duras y que no fueron fáciles de rodar”.

Tampoco han faltado elogios para León de Aranoa, al que considera "una maravilla de director porque tiene una personalidad tan suave y tan fácil, que cada persona en ese equipo quería darle el cien por cien". Una de las mayores dificultades para ella ha sido aprender el acento colombiano, para lo que ha tenido que "trabajar mucho durante meses". "Es un acento que me encanta, pero es verdad que es muy duro y difícil de conseguir y, además, hay que cogerlo primero en español y trasladarlo al inglés", señala la intérprete, que todavía no ha podido conocer en persona a la mujer a la que ha dado vida en la gran pantalla: “Sé que va a ver la película y espero poder hablar con ella en algún momento”. Lo mismo le sucede con el papel en el que está trabajando actualmente, el de la diseñadora de moda Donatella Versace, para la tercera temporada de la serie estadounidense American Crime Story, que estará centrada en el asesinato de Gianni Versace: "Es muchísima responsabilidad porque, además, la conozco. Es alguien a quien le tengo muchísimo cariño, aunque nos hemos visto en pocas ocasiones".

Durante el evento, como era de esperar, Penélope confesó cómo son los bolsos que utiliza habitualmente. "Para un evento como éste, me puedo permitir llevar uno más pequeño, pero, en mi día a día, soy de bolso grande. Mi hermana Mónica, también. Las dos somos madres y vamos a lo práctico, usando bolsos con muchos compartimentos. Yo, además, ahora soy más organizada que antes. Hace unos años, podía salir cualquier cosa de mi bolso: un destornillador, un zapato…¡Y no estoy exagerando!", dijo entre risas.

La actriz ha vuelto a colaborar con su hermana en el diseño de varios modelos de la firma Carpisa: "Nos centramos, sobre todo, en los bolsos de día. La firma nos da libertad para diseñar y, en estos momentos, nos inspira más lo práctico y no algo que a lo mejor vas a llevar solo a un evento, que no es el día a día". Respecto a cómo es trabajar con su hermana, ella lo tiene claro: "Es fácil, porque nos suelen gustar las mismas cosas. Nos hemos criado juntas y tenemos gustos muy parecidos. Nos llevamos menos de tres años y lo del diseño siempre ha sido como nuestra pasión. No nos imaginábamos que no iba a ser más que un juego de niñas escondidas en el baño, cambiando los diseños de una revista, pero Carpisa nos ha dado la oportunidad de que forme parte de nuestro trabajo y se lo agradecemos muchísimo. Eso sí, lo hacemos con humildad, trabajando con gente que lleva toda la vida en esto y aprendiendo de ellos. Y, aunque lo nuestro es la interpretación, queremos seguir aprendiendo".