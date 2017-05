Cristiano Ronaldo y sus vacaciones en el paraíso con Georgina Rodríguez El futbolista se ha tomado un descanso antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de Champions, que se celebrará este miércoles, 10 de mayo, en el estadio Vicente Calderón

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han adelantado al verano. La pareja se ha escapado a Ibiza, donde han disfrutado de unos días de descanso. El futbolista ha presumido de cuerpazo en la piscina del hotel, al igual que su chica, que nos ha dejado a todos con la boca abierta con su figura.

La pareja viajó a la isla balear en el jet privado del jugador junto a los amigos del astro portugués, Ricky Regufe y Miguel Paixao, a los que también acompañaron sus respectivas novias, tal y como publica el diario AS. Cristiano se ha tomado un descanso antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de Champions, que se celebrará este miércoles, 10 de mayo, en el estadio Vicente Calderón.

Las últimas imágenes de la pareja corresponde a finales de abril, momento en el que fueron vistos disfrutando de un traquilo paseo por Madrid junto a Cristiano Jr., el hijo del futbolista. Y es que Georgina, de 23 años, se ha adaptado a la perfección a la vida familiar del luso, a la que podrían sumarse "muy pronto" dos bebés, según publicó el diario británico The Sun.

A finales de noviembre, la revista ¡HOLA! descubría a Georgina, el nuevo amor de Cristiano, y desde entonces la pareja ha sido fotografiada en multitud de ocasiones. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando hicieron pública su relación, posando de lo más enamorados sobre la alfombra 'verde' de los premios The Best.

Pero ser la chica de Cristiano también tiene su parte negativa, ya que podría haberse quedado de nuevo sin trabajo. Según informa el periódico El Mundo, la novia del deportista y sus jefes decidieron el cese de su cargo como dependienta del ‘corner’ de la firma de lujo Prada en El Corte Inglés de Castellana debido a la presión a la que estaba siendo sometida incluso dentro del propio centro comercial. No es la primera vez que la joven tiene que pasar por esta difícil situación. Solo pocas semanas después de conocerse su relación con el futbolista del Real Madrid, la tienda en la que Georgina trabajaba en plena milla de oro madrileña (al parecer, un establecimiento de Gucci) decidió no renovar su contrato con el fin de preservar la intimidad de sus clientes más selectos y conocidos.

Sin embargo, estaría tranquila y pensando qué hacer con su nuevo futuro profesional. Georgina, que hasta ahora había denegado formar parte de cualquier agencia de representantes, habría comenzado a entablar relación y negociaciones con las más importantes del país para llevar su nueva carrera como modelo.