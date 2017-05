El dulce regalo de Amal a George Clooney por su cumpleaños

Uno de los galanes de oro de Hollywood por excelencia ha celebrado este fin de semana un acontecimiento marcado en su calendario: su cumpleaños. George Clooney ha soplado 56 velas, y lo ha hecho con una tarta muy especial. Su mujer, Amal Clooney, quiso darle una sorpresa con un pastel completamente personalizadado, divertido y muy original, y parece que al actor le ha encantado.

Ha sido el empresario Rande Gerber, marido de Cindy Crawford y gran amigo de la pareja, quien ha mostrado en las redes sociales una fotografía de la tarta. En ella se puede ver una réplica muy detallada de los dos socios posando en una taberna repleta de tequila Casamigos, la marca de esta bebida que ambos crearon. "Celebrando nuestros cumpleaños al estilo Casamigos. Gracias por la tarta, Amal", ha escrito Rande, pues él también cumplió años recientemente.

Pero no es el único motivo por el que este ha sido un cumpleaños muy dulce para George Clooney. El actor y su mujer pronto se convertirán en padres por primera vez, y de mellizos, además. Confirmaron el embarazo de la abogada a principios de este año, por lo que ya falta muy poco para que amplíen la familia. "Mi esposa dice que no puedo llamarles Casa y Amigos, eso es lo único que no puedo hacer", bromeó recientemente el actor.

Cindy Crawford, además, compartió otra fotografía en la que aparece junto a su marido protagonizando una instantánea que podría haber sido muy romántica... de no haber sido por el photobomb que se encargó de hacer George Clooney. Otros amigos del intérprete se han acordado de él por su cumpleaños, entre ellos Salma Hayek, que publicó una fotografía en la que ambos posan junto a Will Smith para felicitarle.