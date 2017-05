No importa qué tan rudo te veas, si tu hija te pide que cuides a su muñeca lo haces, como este papá

Cuando Sadie vio entrar a la tienda de Goodwill a un señor un tanto amenazador con una muñeca, no sabía bien qué pensar. Menos, cuando con todo el cuidado comenzó a buscarle ropita y la colocó en el carrito como un bebé. Al preguntarle, se enteró que era la muñeca de su hija y decidió compartir la historia en Love What Matters en Facebook, pero no se imaginó que el dedicado padre también usaría este medio para explicar la razón detrás de su paseo con la muñeca y la narración no podría ser más tierna.

“Soy el orgulloso papá de dos increíbles y complejas niñas pequeñas Ash, de 10 años, y Ayla de 9”, comienza la historia en la que el padre explica que mientras hacía la cena, la más pequeña de sus hijas se acercó a pedirle algo. “Papi Poo, ¿te llevarías a Davey contigo mañana a todos lados a donde vayas?”, preguntó la niña a lo que un distraído papá que estaba más preocupado por la cena que por la plática dijo que sí gustoso. Cuando vio la emoción de la niña, se dio cuenta de que había aceptado algo más complejo de lo que pensaba. Con un compromiso de siempre cumplir las promesas a sus hijas, el resignado padre contestó: “¡Yo y mi nieto la vamos a pasar muy bien!”.

Si ya había conseguido lo que quería, las peticiones de Ayla solo fueron creciendo. “Papi, ¿puedes comprarle a Davey ropa nueva mientras salen? No tiene nada que le quede. Y ¿me puedes mandar fotos?”, continuaron los pedidos de Ayla. El papá explica que la muñeca es de los 80s, la compraron en una venta de garage, y aunque es muy vieja es la favorita de su hija. Tanto, que la niña pidió explícitamente a su papá que le consiguiera una sillita para el coche, porque la muñeca tenía que viajar con seguridad.

Con un poco de vergüenza, el papá, pidió ayuda en la tienda para buscar la ropita de bebé. El señor estaba consciente de que era algo rarísimo ver a un tipo como él cargando una muñeca, pero decidió seguir con el juego y documentar cada momento para su niña que fue la más feliz con el paseo de Davey. En definitiva, una muestra más de que los papás hacen todo por una sonrisa de sus hijos.