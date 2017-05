La imagen que resume el momento en que se encuentran Michael Bublé y Luisana Lopilato Tras regresar a Argentina después de meses en Estados Unidos por el tratamiento de su hijo Noah, la actriz ha compartido con sus seguidores esta fotografía

Han sido meses duros en los que la salud de Noah, hijo de Michael Bublé y Luisana Lopilato, ha sido lo primero para la pareja. Después de cuatro meses en Estados Unidos, donde el pequeño de tres años siguió, un tratamiento contra el cáncer, la familia al completo regresaba a Argentina, a casa, donde se pudieron escuchar las primeras palabras de Luisana. “Gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto que es un proceso largo, como todos saben. Noah tiene que seguir con controles. Pero estamos muy felices”. Unas declaraciones llenas de emoción y fuerza después de las peores semanas en la vida de la pareja de artistas.

Y para muestra de alegría una simple imagen que resume la situación que ahora están atravesando. “Mientras él me tira arena yo disfruto de sus carcajadas” escribe Luisana junto a una foto en la que está sentada en la playa mientras uno de sus hijos, podría ser el pequeño Elías, de poco más de un año, juega con ella. Lo que destaca no es sólo la sonrisa amplia de la artista sino las etiquetas con las que acompaña la imagen: family first (la familia lo primero) y volver a reir. No hace falta decir más.

Una vez en casa, Luisana ha retomado sus compromisos profesionales en la película Los que aman, odian, cuyo rodaje fue el que abandonó cuando recibió el diagnóstico de su hijo. Habrá que esperar un poco más, será el 28 de junio, para ver a Michael Bublé de nuevo en un escenario. Según apunta la cadena ABC News, el canadiense recogerá el Premio Nacional de la Artes de Canadá, en Ottawa, un evento al que se espera acudan su mujer y sus dos hijos y que sería así la primera aparición de la familia al completo.