Tiene 88 años y parece Alzheimer, pero no ha olvidado cómo cantar

Cada día sus episodios de lucidez son más cortos y espaciados, tiene que vivir en una residencia para adultos mayores y el Alzheimer hace que sea más difícil convivir con ella, pero Brian Ridings ha encontrado una forma de estar cerca de su mamá. La señora de 88 años regresa cuando toma su guitarra y canta con su hijo. Sorprendido por esto, Brian decidió compartir a través de las redes un video en el que se le ve interpretando Dreaming of a Little Cabin con su mamá.

“Mi mamá tiene 88 años. Vive en una residencia asistida y tiene Alzheimer pero todavía puede tocar y cantar mejor que cualquier persona ante mis ojos. Me di cuenta cuando estaba cantando esta noche que nunca nos había grabado cantando juntos, así que capturé un par de canciones para la posteridad. La mayoría de los días la extraño pero ella siempre regresa a mí cuando cantamos”, escribió Brian junto al video que en cuatro días ha juntado 20 millones de reproducciones en Facebook convirtiéndose en todo un suceso viral. Ante la insistencia de sus seguidores, Brian aceptó compartir en video en YouTube en el que ya consiguió 45,000.

Ante la impresionante respuesta a este video, Brian ha sido el más sorprendido. “Primero que nada, muchas gracias a todos por esta increíble respuesta. Mi Facebook ha cobrado vida propia. Si no he respondido lo siento mucho. Es solo que ¡hay mucho! LOL. Una de las cosas que me siguen pidiendo es que publique el video en YouTube. Así que aquí está. Voy a subir tantos como pueda. Dios los bendiga a todos. Estoy muy conmovido por todas sus historias. Alzheimer es la peor enfermedad que me puedo imaginar. Espero que estos videos les hayan dado algún tipo de consuelo”, escribió Brian que ha logrado identificarse con muchas personas que han compartido con él las historias de sus seres queridos con esta enfermedad.