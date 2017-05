La reacción de estos niños al ver la prótesis de una de sus amiguitas es simplemente aleccionadora

Anu, una pequeña de siete años, llegó a su escuela como todos los días, la única diferencia es que ahora podía jugar y correr con sus compañeritos gracias a la prótesis que le pusieron en sustitución de su pierna derecha, la cual le amputaron desde bebé. El momento en el que la peque entra al patio y es recibida por sus amigos ha tocado muchos corazones y demostrado que los niños no saben discriminar.

Al llegar caminando, un grupo de chicos se acercan y, aunque la miran con curiosidad, la reciben con abrazos y alegría para, segundos después, comenzar a correr con ella, como celebrando el que Anu ya pueda divertirse. El clip fue compartido en el Twitter de la BBC Midlands Today y rápidamente recorrió el mundo alcanzando más de 42 mil retuits.



Twitter/BBC Midlands Today

El video es parte de la investigación de dicha cadena sobre el fondo para prótesis del Servicio Nacional de Salud y muestra cómo Anu, tras recibir su nueva pierna hecha a la medida, puede tener una vida igual a la de sus compañeros de clase. Incluso, tomará cursos para aprender a nadar y realizar otras actividades deportivas sin ningún problema.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la respuesta de la gente que ha visto las imágenes, reconociendo la inocente forma en que los pequeños reaccionan a este tipo de circunstancias, muy distinto a como algunas personas suelen hacerlo. “Niños enseñándonos a los adultos cómo tratarnos de manera igualitaria sin importar cómo luzcamos”, escribió un usuario al famoso tuit que ha sido retomado por otros medios en todo el planeta.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!🏃‍♀️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy