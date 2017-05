Veterinario, músico y guapo… Esas son sólo algunas de las razones por las que él roba suspiros en Facebook

Pocas cosas generan tanta ansiedad como estar a punto de entrar a cirugía, sobre todo si eres un perrito asustado que se siente lejos de sus dueños. Sin embargo, Ross Henderson, un veterinario de 28 años, ha encontrado la manera más tierna de calmar a sus pacientes y, hay que decirlo, gracias a esta especial técnica, también ha comenzado a romper corazones en Internet.

Además de su pasión por los animales, el joven de Lakewood, Colorado, ama la música, medio perfecto para tranquilizar a las mascotas que a diario debe atender. Así, el chico se sienta junto a cada uno de ellos y, con guitarra en mano, les dedica alguna canción que pueda relajarlos de manera casi instantánea. “Algunas veces, el paciente sólo necesita que hagas un poco más para que se sienta cómodo cuando está aquí para una cirugía”, se lee en el Facebook del Fox Hollow Animal Hospital, lugar en el que Ross trabaja.

El post está acompañado por un video en el que el chico reconforta a una perrita llamada Ruby con Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Mientras él canta, ella descansa su cabeza en las piernas de su médico y disfruta de la canción con los ojos cerrados. El tierno momento ha sido visto más de 400 mil veces y, entre los comentarios, destacan los de las mujeres asegurando que desean casarse con él.

Y es que, además de talento musical y una sensibilidad increíble, Ross tiene sentido del humor y lo demuestra en los videos que ha grabado para su canal de Youtube, en donde podrás encontrar, desde tutoriales para aprender a darle un muy buen masaje a tu mascota, hasta videos musicales dedicados a su pasión por los animales. Y así, con tantas cualidades… ¿cómo no enamorarse?