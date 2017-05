¡Con pastel y todo! Así sorprendió el chofer de un autobús a su pasajero más fiel en su cumpleaños

Todos los días, Cachito, de 69 años, espera a que pase el autobús número 45 que conduce Hugo. Durante sus trayectos, ambos han hecho una linda amistad y suelen contarse algunos detalles de su vida. Fue así como el chofer del vehículo supo cuándo era el cumpleaños de su pasajero más fiel y, en agradecimiento, decidió sorprenderlo con un bonito detalle.

Como siempre, el hombre se subió al transporte público que recorre las calles de Buenos Aires, en donde vive solo. Al saludar a su amigo, éste ya tenía todo listo y, con sus otros pasajeros como cómplices, organizó que todos le cantaran el Cumpleaños Feliz, además de haber comprado un rico pastel para tener la celebración completa.

El video del tierno instante fue compartido en Youtube por el mismo Hugo y hasta ahora, cuenta con más de 32 mil visitas. “Honestamente no esperaba ese momento, la verdad que me hicieron pasar un momento digno”, comentó Don Cachito a La Vanguardia luego de que su historia se hiciera viral, no sólo en Argentina, sino en otras partes del mundo.

Por su parte, el chofer de autobús aseguró que lo único que deseaba era hacer sentir bien a su amigo, quien siempre ha sido amable con él y que, no importa qué esté sucediendo en su vida o en el mundo, todos los días le regala una sonrisa y el placer de compartir unos kilómetros juntos. Además, la sorpresa también le brindó un muy buen día al resto de los viajeros, quienes se mostraron felices al poder participar en la espontánea fiesta sobre ruedas.