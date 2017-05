Gerard Piqué, ¿protagonista del nuevo videoclip de Shakira? La artista ha estado rodando en las calles de Barcelona junto al futbolista culé

El último éxito de Shakira, Me enamoré, tiene un significado muy especial para la artista ya que está dedicada a Gerard Piqué. "Todos tenemos una historia que contar. Esta es la mía", aseguraba recientemente la cantante durante una entrevista con Telemundo. Este tema habla de cómo comenzó su noviazgo: "Me enamoré, lo vi solito y me lancé", afirma su estribillo y dedica varios piropos a su pareja: "Mira qué ojitos bonitos" o "me gusta esa barbita".

🎬Shakira & Piqué! ❣️ #meenamore #setlife #makingof #onset #gerardpique #shakira #barcelona Una publicación compartida de Alba (@alba.guimera) el 30 de Abr de 2017 a la(s) 1:50 PDT

La cantante está grabando el videoclip en las calles de Barcelona y ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de este rodaje compartiendo una bonita imagen en Instagram. "Momento Khaleesi en el rodaje de mi nuevo vídeo Me Enamoré!!", aseguraba. Además, todo apunta a que este vídeo va a contar con un protagonista muy especial: el jugador blaugrana.

VER GALERÍA

Gracias a las redes sociales y concretamente a Alba Guimera, que ha compartido un momento del rodaje, hemos podido ver las primeras imágenes del videoclip. En esta publicación vemos cómo Shakira y Piqué están grabando en presencia de todo el equipo. La cantante va vestida con una llamativa cazadora amarilla y el futbolista -que cuenta con unos días de descanso con el FC Barcelona- lleva una sudadera blanca y pantalón negro.

VER GALERÍA

Con esta canción Shakira ha abierto su corazón y ha hablado de cómo surgió el amor entre ellos: "Nuestra historia fue muy divertida. Tomamos muchos riesgos y nos fuimos contra todos los obstáculos que podíamos tener en ese momento, y logramos formar la familia que tenemos hoy", señalaba. "Es un apoyo magnífico en mi vida y en mi carrera. Ya tenemos dos hijos, como pareja somos muy sólidos", añadía.

Shakira se pone romántica al hablar de su amor por Piqué

Shakira: 'A Gerard le encantó la canción, le emocionó...Gané mucho crédito ahora que me voy a ir de gira'

Los seguidores de la artista están de enhorabuena ya que su nuevo trabajo saldrá a la venta el próximo 26 de mayo. Shakira ha confirmado que en la gira estará acompañada por sus dos hijos, Milan, de 4 años, y Sasha, de dos años. "Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira", confesó también a Telemundo. "Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos", dijo. "Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Wish me luck (Deséame suerte)", añadía.