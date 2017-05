Terminaron hace un par de años, pero su ex sigue mandando regalos para su perro

Puede ser que Rebecca y su esposo, Frankie, se separaran hace dos años, pero él nunca se ha olvidado de Apollo, el perro de la chica. Sin falta, en las fechas especiales el ex manda al cachorro una carta y una tarjeta de regalo para una tienda para mascotas. Literalmente, la carta está completamente dedicada a Apollo y después de un extenso mensaje, Frankie firma tiernamente: “Te quiere papá”. Por supuesto, desde que Rebecca compartió las fotografías en Twitter, se han convertido en todo un fenómeno viral.

“Mi ex y yo terminamos hace dos años y él todavía le manda a nuestro perro, Apollo, una carta de cumpleaños y una tarjeta de regalo de Petco en su cumpleaños”, escribió Rebecca en Twitter junto a las fotografías que han sido retuiteadas más de 20,000 veces. Y es que Apollo no ha sido poca cosa en sus vidas, llegó a la familia cuando solo era un cachorrito de un mes y desde entonces se volvió un miembro más.

“Te amo amigo, no hay un solo día que no piense en ti. Como siempre, sigue cuidándote muy bien y cuidando a tu mamá. Sigue estando ahí para ella como has estado para mí”, se lee en la emotiva carta que Frankie escribió a Apollo. Por supuesto, los suspicaces usuarios de Twitter no tardaron en comentar el detalle y más de uno sugirió que Frankie, Rebecca y Apollo volvieran a ser una familia.

Rebecca ha explicado a Buzzfeed que ella y Frankie fueron novios desde la preparatoria y muy chicos decidieron casarse. Ella ha citado la inmadurez y la distancia, -Frankie es militar- como responsables de su decisión de separarse. Pero la atención que estas imágenes ha traído ha hecho que vuelvan a hablar y se estén acercando más que nunca. ¿Será que Apollo los vuelva a unir?