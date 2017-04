Shakira se pone romántica al hablar de su amor por Piqué La artista concedió una entrevista en la que habló de cómo empezó su relación con el jugador del FC Barcelona, del que dice que es su 'ángel'

Está loca de amor por Piqué y es por eso que Shakira aprovecha cualquier ocasión para dedicar palabras de admiración a su chico. La artista ha concedido una entrevista al programa Detrás de la fama (Telemundo) y, una vez más, ha demostrado que está tan enamorada de él como el primer día. "Es un apoyo magnífico en mi vida y en mi carrera. Ya tenemos dos hijos, como pareja somos muy sólidos", aseguró la intérprete de La Bicicleta al ser preguntada por cómo lleva Gerard cuando la ve mostrando su lado más sexy. "No es un problema para él, entiende que el baile, la sensualidad es parte de mi carrera, es una forma de expresar mi música, es un vehículo. Me acompaña en esto y siempre le muestro los vídeos primero a él antes que a nadie. También me acompaña a veces en el set, traemos a los niños que andan por ahí corriendo... Como cualquier familia, este es mi trabajo como el suyo es el deporte".

Precisamente su último disco es muy especial para ella porque tiene muchas canciones personales, dedicadas al padre de sus hijos. De hecho, su última canción, Me enamoré, habla de cómo surgió el amor entre ellos: "Nuestra historia fue muy divertida. Tomamos muchos riesgos y nos fuimos contra todos los obstáculos que podíamos tener en ese momento, y logramos formar la familia que tenemos hoy. Todos tenemos una historia que contar. Esta es la mía".

"Creo que ha sido mi ángel. Apareció como un angelito y no ha hecho más que darme amor. Nunca nadie me ha querido ni me ha cuidado tanto", afirmó Shakira, que también hizo referencia a la diferencia de edad entre ellos. "Al principio sobre todo era cuando más lo pensaba. '¡Cómo va a ser, cómo estoy con este de 23!' pero él me convencía de que era el hombre para mí... ¡y qué hombre!", bromeó. ¿Y qué hacen para huir de la rutina y mantener viva la llama del amor? "Intentamos sacar tiempo para tiempo para nosotros, a pesar de que es difícil con los hijos y el trabajo. Tener calidad de tiempo, aunque no sea tanta la cantidad". ¿Se animarán a ampliar la familia? "Es algo que estoy pensando... pero también quiero darles tiempo a ellos, quiero hacer más música, irme de gira... Pero me gustaría de pronto tener la niña. No lo sé... Estamos ahí. Él quiere más y yo también, pero a ver si hay la oportunidad con tantas cosas".

Durante la entrevista, Shakira también habló de cuáles son las enseñanzas y las lecciones que ha aprendido de sus padres y que le gustaría transmitir a sus pequeños Milan y Sasha. "Mi madre me enseñó mucha responsabilidad, disciplina... que yo creo que ha sido una constante en mi vida y en mi carrera. Siempre fue una persona muy compasiva, me enseñó a pensar en los otros, y esto intento hacerlo también con mis hijos. De mi padre creo que heredé mi pasión por las letras, el arte, la información, la cultura... Quisiera que mis hijos fueran inquietos intelectualmente, que vayan a explorar el mundo que les rodea". "La familia es valor fundamental con el que quiero que mis hijos crezcan. Que se lo pasen bien con los otros, que vayan a un colegio normal, que el valor fundamental de su vida no sea lo que tienen sino lo que son", explicó.

Le cuesta mucho separarse de ellos y solo lo hace cuando su agenda así lo requiere. De hecho, no se lo ha pensado dos veces a la hora de decidir que se los va llevar con ella de gira: "Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira", confesó emocionada. "Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos", confesó entre risas la cantante, que hizo hincapié en la importancia que tiene para ella este momento: "Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Wish me luck! (Deséame suerte)".

Una de las anécdotas fue cuando la artista confesó que es "un médico frustrado". "En casa, me la paso prescribiendo a todo el que pueda", dijo entre risas. "¡Y además acierto! Soy muy buena diagnosticando", añadió.