¿Qué hace Elsa Pataky para que sus hijos no la echen de menos? La actriz, que ha estado de visita en España cumpliendo con varios compromisos profesionales, reconoce que le cuesta mucho separarse de su familia

Se trataba de un viaje exprés pero ¡lo ha aprovechado al máximo! Elsa Pataky está de visita en España durante unos días cumpliendo con una agenda de lo más apretada. Y es que ya lo dice ella, le cuesta mucho separarse de su familia, por lo que siempre que viene a nuestro país intenta concentrar sus compromisos de trabajo todo lo que puede. De hecho, aunque en otras ocasiones sí que le han acompañado, en este caso los pequeños India, de cinco años, y los mellizos, Tristan y Sasha, que acaban de cumplir tres, se han quedado en casa con su padre, Chris Hemsworth. "Es un viaje muy corto y además son muchas horas de vuelo. He venido por pocos días y me voy corriendo. Su padre estaba con ellos y nos hemos cruzado, ya que yo voy y él viene porque tiene que estar en Europa para rodar".

La actriz, de 40 años, se convirtió en el centro de todas las miradas a su llegada a la paresentación de la nueva campaña de la firma de calzado Gioseppo, de la que es imagen. Radiante, presumiendo de sonrisa y con un vestido muy primaveral con estampado de flores, sorprendió con un original peinado con trenzas, que se han puesto tan de moda ahora. Durante el evento, Elsa volvió a hablar de la 'lucha' que tiene con su marido para que se anime a aprender español: "Está en ello. Los niños la verdad es que le están incitando porque empiezan a decir algunas palabras y yo creo que llega un momento en el que, como no entiende lo que dicen, pues le meterá caña. Hay que acelerar el proceso un poquito más".

¿Les veremos este verano por España? "Bueno, para nosotros empieza el invierno en Australia... pero sí que me apetecería, ojalá y podamos estar en esta parte para disfrutar el verano porque he pasado dos inviernos seguidos. Pero no tenemos planes, Chris está trabajando y cuando tenemos tiempo libre lo pasamos en casa. Donde vivimos es como estar de vacaciones", explicó la actriz, que lo que sí que tiene claro es que en sus planes no entra aumentar la familia. "Nos plantamos seguro. Hay mucho trabajo, son muy pequeños para ni si quiera planteármelo. Todo el que tiene tres hijos dice, no puedo más", dijo entre risas.

No le gusta pasar tiempo fuera de casa, pero cuando su trabajo se lo exige, Elsa confiesa que tiene un 'truco' para que sus pequeños no la echen tanto de menos. "Gracias a la tecnología la verdad es que es maravilloso, porque te pueden ver y entonces no sienten que estás tan lejos y no te echan tanto de menos. Pero no están acostumbrados a que me vaya mucho, les miento un poco diciéndoles que algo bueno va a venir después", explicó la actriz, que aseguró que lo primero que le piden cuando vuelve de un viaje es su 'regalito': "Claro es lo primero que piden, ¿dónde está mi sorpresa?".

Sobre sus pequeños, Elsa afirmó que India es muy cantarina pero algo tímida y que tanto a ella como a los mellizos están intentando inculcarles su pasión por del deporte. "Sí, a nosotros nos encanta el deporte. Ella está empezando a surfear, monta a caballo, tenemos caballos en casa... A mí me encanta y a ella le gusta. Hacen lo que ven", apuntó.

Elsa Pataky se encuentra, sin duda, en uno de los momentos más especiales de su vida. "Me siento mucho más relajada, más a gusto conmigo misma y eso se trasmite", explicó refiriéndose a la espectacular sesión de fotos que ha hecho este mes para ELLE: "Cuando las hicimos había trabajado y había hecho ejercicio, porque tienes que cuidarte sobre todo con la edad, pues te tienes que cuidar incluso más, pero sí que me siento muy bien conmigo misma y en mi piel. Eso te da una libertad que no te preocupa ninguno de tus defectos".

Por la noche, la actriz visitó el plató de El Hormiguero para presentar su libro sobre deporte y nutrición Desafío Max. Para Elsa, cuidar su cuerpo es muy importante y parece que esto es algo que le viene de familia. El padre de la intérprete, Paco Lafuente, también estuvo en el programa y desveló el desayuno especial que toma cada día y que le hacía a Elsa desde pequeña, una mezcla de productos saludables como germen de trigo, levadura de cerveza, lecitina de soja o jalea real.