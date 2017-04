La emotiva carta de una mamá que luchó mucho por su sueño de ser mamá

Hay cosas que a veces damos por sentado por parecer muy sencillas, como la posibilidad de ser mamá. Pero alrededor del mundo miles de mujeres luchan mucho por conseguir este sueño, ese es el caso de Desiree Fortin, quien tras años de intentos y desilusiones, gracias a un tratamiento pudo convertirse en mamá de trillizos. Haciendo honor a esta lucha y a todas las mujeres que como ella tienen que enfrentarla, ha compartido en su blog y en su FB, The Fortin Trio, una emotiva carta que está conmoviendo corazones en las redes sociales.

“Querida Infertilidad, Te odio”, son las primeras y duras palabras de este mensaje. “Robas sueños. Rompes corazones. Traes sufrimiento. Consumes vidas. Eres la razón por la que no me pude embarazar por mí misma. Ahogaste mi corazón en una profunda miseria por mi incapacidad de convertirme en mamá como la mayoría de las mujeres. Me dijiste que mi cuerpo no era lo suficientemente bueno. Has sido una gran parte de mi historia, pero nunca me definiste. Y hoy hace dos años, te pateé el trasero. Te vencí. Te enseñé que se puede ganar a la infertilidad y Dios, finalmente, plantó vida en mi vientre”.

“Trajiste más lágrimas de las que jamás pensé podía derramar…Honestamente, era muy doloroso cada vez que escuchaba las palabras ‘estoy embarazada’ de otras personas. Y aun así, a pesar de todo, me trajiste esperanza”, continúa. “Por más que te odio, Infertilidad, también estoy agradecida de que hayas estado en mi historia. Me hiciste fuerte. Incluso antes de embarazarme, mi fuerza fue creciendo”, acepta Desiree.

“Es gracias a ti Infertilidad que puedo ser mama de Charlize, Sawyer y Jax. Este amor que puedo experimentar con ellos es absolutamente innegable. Es el mejor sentimiento del mundo y si no hubieras sido parte de mi historia, me estaría perdiendo el verdadero honor de ser su mamá”.

“Ya no te odio, ya no más. Dios hace algo bello de las cenizas”, concluye Desiree. “Si no fuera por el extremo dolor que me causaste, las mentiras que me dijiste, el lamento que trajiste a mi corazón una y otra vez, no solo no sería mamá de mis queridos trillizos, sino que ahora puedo saber lo poderoso e importante que es creer en Jesucristo. La esperanza ancla el alma. La esperanza no desilusiona. La esperanza es tener fe en lo que es imposible….Solo puedo decirte, gracias”.