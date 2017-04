Se convirtieron en pareja de hecho el 18 de abril La romántica declaración de David Bisbal a Rosanna Zanetti tras formalizar su relación '¡Te elegiría 1000 veces!', le dice el cantante a Rosanna en sus redes sociales

David Bisbal y Rosanna Zanetti sellaron su historia de amor el pasado 18 de abril en el ayuntamiento de Ajalvir, inscribiéndose de manera oficial como pareja de hecho. Una ceremonia celebrada sobre las diez y media de la mañana en la más estricta intimidad, a la que al parecer acudieron solo sus más cercanos -los padres del artista, sus hermanos y podrían haber viajado también la madre y el hermano de la modelo y actriz venezolana-.

VER GALERÍA

Según parece, habrían elegido esta pequeña localidad, de poco más de tres mil quinientos habitantes al noroeste de Madrid y a tan solo veinte minutos de la urbanización en la que residen a las afueras de la capital, para intentar que todo fuera lo más discreto posible y no levantar revuelo alrededor de la noticia. Algo que sin duda consiguieron. Ni una sola imagen ha trascendido, aunque, tal y como se ha publicado, la presencia de Bisbal en el pueblo no pasó desapercibida y el cantante firmó todos los autógrafos que le pidieron sus seguidores.

- David Bisbal y Rosanna Zanetti sellan su amor en el Ayuntamiento de Ajalvir

- David Bisbal y Rosanna Zanetti ya son pareja de hecho, ¿qué implica esta unión?

- Así es Rosanna Zanetti, la belleza venezolana que ha cambiado la vida a David Bisbal

Por el momento se han quedado sin 'luna de miel', ya que el cantante está inmerso en los ensayos de su gira Hijos del mar, que comenzará a principios de junio en Almería, su tierra. Pero ha encontrado tiempo para gritar su amor a los cuatro vientos a través de las redes sociales con esta foto en la que aparece junto a Rosanna. "¡Te elegiría 1000 veces¡", ha escrito. ¡Qué bonito es el amor!

VER GALERÍA

"He encontrado a una persona maravillosa”, reconocía Bisbal hace un año, días después de que la revista ¡HOLA! publicara en exclusiva las imágenes que confirmaban que volvía a estar enamorado. Desde entonces, la pareja no se ha separado. Rosanna se ha adaptado a la perfección a la vida del almeriense y le acompaña en sus compromisos, siempre que los suyos propios se lo permiten.

Entre los pasos que podrían dar en un futuro estaría contraer matrimonio. Ambos están muy enamorados, y haberse inscrito como pareja de hecho no impide que puedan casarse. "Tiempo al tiempo… De momento, el pacto de amor que tenemos es: tú cuídame a mí que yo te cuido a ti", dijo el cantante en el programa de Bertín Osborne sobre una posible boda. Aunque no descartaba aumentar la familia: "Me gustaría tener más hijos, claro que sí. Estoy en un momento muy feliz".