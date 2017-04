La emotiva carta del papá del pequeño que perdió la vida en el circuito Fernando Alonso

Después del terrible accidente en el que el pequeño Gonzalo Basurto de 11 años perdiera la vida mientras entrenaba para una carrera en el circuito de Go-Kart Fernando Alonso, su padre ha compartido en redes sociales una emotiva carta. La tragedia que conmovió a la familia del automovilismo, fue recordada por Fernando Basurto después del multitudinario funeral en el que dio el último adiós a su hijo.

“Se acerca el final del día de hoy y aunque la lógica debería parecer que tendría que estar triste, la verdad y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, estoy muy contento y reconfortado, me faltarían días en mi vida para poder contestar todos los mensajes de apoyo que hemos recibido”, comienza esta carta publicada en su cuenta de Facebook. Poco a poco, comienza a agradecer a todos aquellos que hicieron algo por intentar salvar la vida de Gonzalo.

“Agradecer a toda mi familia y amigos que nos han estado acompañando en estos momentos tan difíciles sin ellos esto no lo podríamos soportar. No me quiero olvidar de mis compañeros de trabajo que en todo momento han estado dando sus muestras de cariño”, escribe después de agradecer a todos los miembros de las organizaciones de automovilismo que estuvieron apoyando a su familia en este momento.

“Muchísimas gracias a toda la familia del karting, padres, pilotos, mecánicos, preparadores desde todos los rincones de España, equipos de competición (Coemak, Ale Team, DPK) que compiten en las carreras de karts que tanto le apasionaban a Gonzalo, que nos han enviado sus muestras de cariño. Quiero agradecer a todos los grandes deportistas de primer nivel que nos han enviado sus condolencias a través de diferentes medios”. Para cerrar solo le queda decir un sentido: “Muchas gracias a todos de todo corazón”.