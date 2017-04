Esta adorable niña tiene un mensaje para las personas que caminan 'realmente lento'

Katie es fotógrafa, esposa, madre y la responsable detrás de la reciente fama de su adorable hija Mila. La dedicada mamá tiene una cuenta de Instagram (@kcstauffer) en la que comparte imágenes de sus cinco hermosos niños, con el afán de inspirar a otras mujeres a retratar y conservar los mejores recuerdos de sus pequeños; sin embargo fue un video específico, recientemente lanzado en Facebook, que ha causado sensación, convirtiendo a una de sus bellas gemelas, en un completo fenómeno viral.

Y es que Mila puede ser pequeña, pero sin duda tiene mucho que decirle a las personas que caminan extremadamente lento, sobre todo si interfieren entre ella y sus caramelos. En el famoso video publicado por su mamá, podemos ver a la pequeña, muy molesta, mientras relata su vivencia de un día anterior y manda un mensaje muy directo a las personas que van por la vida caminando despacio:

“Ayer fui a la tienda, porque quería comprar un dulce, y esta mujer enfrente de mi estaba caminando muy muy lento…ugh ¡tan lento! Mi mamá me pidió que fuera amable, pero yo no quería porque sólo podía pensar ¡apúrese señora! Pero no lo dije, ¿saben lo que hice entonces? Pasé debajo de sus piernas y ella ni siquiera se dio cuenta. Ugh algunas personas…después, pude conseguir mi dulce y estaba muy bueno. Así que recuerden gente ¡no caminen lento! No tengo tiempo para eso, ¡tengo lugares a los que ir!"

Miles de usuarios se han sentido identificados con este divertido relato, pues sin duda, Mila no es la única persona que ha tenido que enfrentarse a quedar atrapada detrás de alguien que camina “muy, muy lento”. Y aunque no te pudieras identificar con esta pequeña -pues tal vez tú eres quien siempre camina lento- seguro disfrutarás de la tierna imagen que esta carismática niña nos ha regalado.

Mira el video aquí: