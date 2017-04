David Bustamante vuelve a las redes sociales con el 'like' de Paula Echevarría El cantante desapareció de Instagram días antes de que saltara la noticia de su separación

David Bustamante ha vuelto a las redes sociales tras casi un mes de ausencia. El cantante, para sorpresa de todos sus seguidores, ha compartido esta imagen en Instagram que, curiosamente, cuenta con un 'like' muy especial, el de Paula Echevarría. A pesar de su distanciamiento, la pareja mantiene una cordial relación por el bien de su hija, ya que la pequeña Daniella es lo más importante para ellos en estos difíciles momentos.

"¡Gran día de trabajo! ¡Pronto habrá algo nuevo! Gracias por estar ahí ❤️😘", escribe Bustamante junto a esta foto en blanco y negro en la que aparece con Manuel Martos, marido de Amelia Bono, y el mánager Armand Martín.

VER GALERÍA

Además de este proyecto, el cantante suma nuevas fechas a su gira. ¿La más inmediata? El próximo sábado, 28 de abril, en León. El cantante se ha volcado en su carrera tras confirmar que existía una crisis en su matrimonio. "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", dijo. Unas palabras que confirman las pronunciadas por Paula en la presentación de su nuevo perfume. "En mi casa pasan cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto. El tiempo dirá. Quiero muchísmo a David y él me quiere muchísimo a mí", manifestó.

Trabajar con amigas es lo que tiene.. 🤣🤣🤣 #HomenajeandoUnClasicoDeLasPistas #SoniaYSelena #JugandoConPelucas (video de @minawwy)@martahazas Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 6:21 PDT

Tras pasar las vacaciones de Semana Santa por separado, el matrimonio continúa con su día a día en Madrid. La actriz, que a diferencia de Bustamante no ha interrumpido en ningún momento su actividad en redes sociales, como refleja este divertido vídeo en el que aparece junto a Marta Hazas, ha visitado un despacho de abogados, lo que ha despertado todo tipo de especulaciones, ya que podría estar dando forma legal a la actual situación que vive con el cantante.