David Bisbal hace llorar al público con su actuación más emotiva El almeriense y la pequeña Bárbara protagonizaron un momento mágico de 'La Voz Kids'

Mi princesa es uno de los temas más especiales de David Bisbal. Se trata de una de las canciones preferidas de sus seguidores, pero también es una de las favoritas del propio artista ya que está dedicada a su única hija, Ella. El almeriense, jurado de La Voz Kids, protagonizó uno de los momentos estelares del último programa y consiguió emocionar tanto al equipo como al público que no pudo contener las lágrimas.

La pequeña Bárbara, de siete años, participante de esta tercera edición e integrante del equipo de Antonio Orozco no consiguió superar la batalla, pero no quiso abandonar su paso por el talent show sin antes cantar esta canción con el artista. "Antes de irme quiero decirte si pudiera cantar Mi princesa", le preguntó la niña. "Por supuesto, qué regalo me has hecho", fue la respuesta del cantante. Ambos entonaron una preciosa versión, cogidos de la mano, con el jurado en pie y el público escuchando en completo silencio. La niña totalmente emocionada se abrazó a David Bisbal mientras este continuaba cantando.

Una actuación que será recordada como uno de los momentos más especiales de esta última edición. "¡Qué barbaridad!", no pudo más que expresar Antonio Orozco. El público rompió en aplausos y ovacionó a este improvisado dúo. David Bisbal reconoció que había sido un placer cantar con Bárbara abrazada a él.

Un momento mágico que difícilmente podrá olvidar David Bisbal quien atraviesa una excelente etapa tanto en lo profesional como en lo personal. Hace tan solo unos días, conocíamos la noticia de que el almeriense había formalizado su relación con su novia, Rosanna Zanetti. El cantante y la actriz acudieron al Ayuntamiento de Ajalvir el pasado martes 18 de abril para sellar su amor. Bisbal y Zanetti han firmado los papeles que les convierten en pareja de hecho.