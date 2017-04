Este hombre logró recorrer el Camino de Santiago en silla de ruedas gracias a su mejor amigo

Un día Justin y Patrick decidieron recorrer el famoso Camino de Santiago, ruta que desde la Edad Media ha sido escenario de peregrinaciones para los fieles hacia la ciudad de Santiago de Compostela. El plan parece fenomenal a simple vista, pero hay un pequeño detalle, Justin Skeesuck está en silla de ruedas. Pero esto no detuvo a Justin, quien se las ingenió para llevar a su amigo hasta ahí, así tuviera que empujarlo y cargarlo a cada segundo de las extenuantes 500 millas (800 kilómetros) entre montañas.

Justin y Patrick, de 41 años, son amigos desde que eran apenas unos niños, cuando Skeesuck contrajo una enfermedad autoinmune que lo hizo necesitar una silla de ruedas desde entonces. Este detalle nunca limitó a los amigos para crear memorias juntos y ésta no sería la excepción. Así es que los amigos lograron recorrer los 35 días de camino que para cualquiera son desafiantes, pero que para ellos podrían parecer imposibles.

Lo mejor es cómo surgió la idea. Justin ha descrito que un día cualquiera estaba viendo la televisión y supo del camino, cuando Patrick fue a visitarlo en San Diego, le contó la aventura pero le dijo que no sabía cómo lograrla. Sin pensarlo mucho, Patrick le respondió con un sencillo: “Yo te empujaré”. Fue así que la caminata quedó registrada en el documental y el libro I’ll Push You (Yo Te Empujaré): A Journey of 500 Miles, Two Best Friends and One Wheelchair.

Han pasado casi tres años de aquel inolvidable viaje que hicieron juntos, del que Justin y Patrick han querido compartir los detalles. Y es que para ellos es importante dar el mensaje que ha definido su amistad: “Nada es imposible”.