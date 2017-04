Ella organiza fiestas de cumpleaños para niños sin hogar y es simplemente inspirador

Todo comenzó en 2011, cuando Megan Yunn trabajaba en un programa de voluntarios de una universidad en Pittsburgh. Un día, revisando una lectura junto con una pequeña de nombre Beverly, descubrió algo en lo que nunca se había puesto a pensar: no todo el mundo tiene la fortuna de tener una fiesta de cumpleaños. La niña le confesó que jamás había celebrado su nacimiento y menos, había comido un pastel, lo que le partió el corazón a la profesora.

“Sentí que alguien me había golpeado en el estómago. Durante mi regreso a casa, comencé a llorar y llamé a mi mamá. Nunca había pasado por mi mente que había niños que no celebraban su cumpleaños. Llegué a mi hogar y sentí que debía hacer algo al respecto”, contó Megan a People. Y es que, aunque podría parecer algo superficial, para ella, el ofrecer una fiesta así a esos niños significaba darles un poco de alegría y así, surgió su fundación.

En honor a aquella pequeña que la inspiró esa tarde, Meg llamó a su ONG Beverly’s Birthdays y, con el apoyo de su familia, dejó su trabajo para enfocar todo su esfuerzo en esta nueva idea. Pronto consiguió que distintas empresas locales se unieran a la causa y así, consiguió que le patrocinaran pasteles, regalos, dulces y algunos juegos para entretener a los peques. “Los cumpleaños son alegría, felicidad y sonrisas. No se trata de algo pomposo, es sobre la noción de que realmente hay buenas personas ahí afuera y queremos ayudar a estas familias”, agregó Yunn sobre su labor.

Desde su creación, Beverly’s Birthdays ha celebrado 120 fiestas de cumpleaños, cuenta con 200 voluntarios y ha distribuido cerca de mil 300 regalos. Por supuesto, el trabajo nunca termina y, además de estas fiestas, Meg se las ha arreglado para repartir tarjetas de San Valentín y pequeños snacks para aquellos que no llevan nada de comer a las escuelas. Y aunque ella sabe que falta mucho por hacer, su trabajo no sólo le brinda una sonrisa a esos niños, sino también a ella, motivo suficiente para no detenerse.